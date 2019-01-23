2019奧斯卡入圍遺珠滿地！　3部片完全消失在名單中

記者許瑞麟／綜合報導

第91屆奧斯卡入圍名單已經公布，幾家歡樂幾家愁，不少在獎季大放異彩的作品在奧斯卡踢到鐵板，但名單也出現不少驚喜，以下便為大家整理外媒及網友提到的遺珠和亮點。

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▲《羅馬》和《真寵》各入圍10項。（圖／《羅馬》和《真寵》劇照）



最佳導演

獎季出現在各大名單的《一個巨星的誕生》布萊德利庫柏（Bradley Cooper）最終沒有入圍，雖然得獎機會不高，但連入圍都沒有，被不少外媒列為遺珠。《幸福綠皮書》Peter Farrelly、《If Beale Street Could Talk》Barry Jenkins也沒有入圍。

最大驚喜則是《沒有煙硝的愛情》的波蘭導演Pawel Pawlikowski搶進一席，讓本屆有2部入圍最佳外語片的導演，同時入圍最佳導演，《真寵》Yorgos Lanthimos也順利入圍，但本屆沒有任何一位女導演入圍該獎項。

最佳影片

本屆最佳影片只有8部，《愛‧滿人間》、《Eighth Grade》、《牧師的最後誘惑》、《瘋狂亞洲富豪》都沒有入圍。

最佳男主角

原本以為沒有希望的威廉達佛（Willem Dafoe），最終以《梵谷：在永恆之門》搶下一席，反而《牧師的最後誘惑》伊森霍克（Ethan Hawke）被踢出去，《黑色黨徒》約翰大衛華盛頓（John David Washington）也被視為遺珠之一。

最佳女主角

《宿怨》東妮克莉蒂（Toni Collette）最後還是無緣，《羅馬》Yalitza Aparicio素人演員在競爭激烈情況下順利入圍。

最佳男配角

《美麗男孩》堤摩西柴勒梅德（Timothée Chalamet）、《黑豹》麥可·B·喬丹（Michael B. Jordan）被視為遺珠，去年得主山姆洛克威爾（Sam Rockwell）則以《為副不仁》搶進名單。

最佳女配角

遺珠為《登月先鋒》克萊兒芙伊（Claire Foy）、《Boy Erased》妮可基嫚（Nicole Kidman）、《雙后傳》瑪格羅比（Margot Robbie）。最大驚喜便是《羅馬》的Marina de Tavira，在獎季幾乎看不到她，最後反而入圍奧斯卡。

最佳外語片

南韓代表《燃燒烈愛》原本被視為入圍大熱門，沒想到最後無緣，最大驚喜為德國代表《無主之作》入圍，還入圍最佳攝影。

最佳紀錄長片

《Won’t You Be My Neighbor?》絕對是最大遺珠。

最佳剪輯

《羅馬》、《登月先鋒》未能入圍，這讓《羅馬》奪下最佳影片有了變數，因為過去20年，只有1部電影沒入圍剪輯，但最後奪下最佳影片，那部片就是《鳥人》。

其它被提及的遺憾還有《登月先鋒》沒入圍配樂、攝影；《If Beale Street Could Talk》沒入圍攝影；艾蜜莉布朗（Emily Blunt）的《愛‧滿人間》和《噤界》2部作品，都未能讓她入圍演技獎項；《Eighth Grade》沒入圍原創劇本；《Eighth Grade》、《重生騎士》、《瘋狂亞洲富豪》在獎季表現出色，卻完全消失在名單中。