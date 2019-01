2019奧斯卡入圍遺珠滿地！　3部片完全消失在名單中

記者許瑞麟/綜合報導

第91屆奧斯卡入圍名單已經公布,幾家歡樂幾家愁,不少在獎季大放異彩的作品在奧斯卡踢到鐵板,但名單也出現不少驚喜,以下便為大家整理外媒及網友提到的遺珠和亮點。

最佳導演

獎季出現在各大名單的《一個巨星的誕生》布萊德利庫柏(Bradley Cooper)最終沒有入圍,雖然得獎機會不高,但連入圍都沒有,被不少外媒列為遺珠。《幸福綠皮書》Peter Farrelly、《If Beale Street Could Talk》Barry Jenkins也沒有入圍。

最大驚喜則是《沒有煙硝的愛情》的波蘭導演Pawel Pawlikowski搶進一席,讓本屆有2部入圍最佳外語片的導演,同時入圍最佳導演,《真寵》Yorgos Lanthimos也順利入圍,但本屆沒有任何一位女導演入圍該獎項。

最佳影片

本屆最佳影片只有8部,《愛‧滿人間》、《Eighth Grade》、《牧師的最後誘惑》、《瘋狂亞洲富豪》都沒有入圍。

最佳男主角

原本以為沒有希望的威廉達佛(Willem Dafoe),最終以《梵谷:在永恆之門》搶下一席,反而《牧師的最後誘惑》伊森霍克(Ethan Hawke)被踢出去,《黑色黨徒》約翰大衛華盛頓(John David Washington)也被視為遺珠之一。

最佳女主角

《宿怨》東妮克莉蒂(Toni Collette)最後還是無緣,《羅馬》Yalitza Aparicio素人演員在競爭激烈情況下順利入圍。

最佳男配角

《美麗男孩》堤摩西柴勒梅德(Timothée Chalamet)、《黑豹》麥可·B·喬丹(Michael B. Jordan)被視為遺珠,去年得主山姆洛克威爾(Sam Rockwell)則以《為副不仁》搶進名單。

最佳女配角

遺珠為《登月先鋒》克萊兒芙伊(Claire Foy)、《Boy Erased》妮可基嫚(Nicole Kidman)、《雙后傳》瑪格羅比(Margot Robbie)。最大驚喜便是《羅馬》的Marina de Tavira,在獎季幾乎看不到她,最後反而入圍奧斯卡。

最佳外語片

南韓代表《燃燒烈愛》原本被視為入圍大熱門,沒想到最後無緣,最大驚喜為德國代表《無主之作》入圍,還入圍最佳攝影。

最佳紀錄長片

《Won’t You Be My Neighbor?》絕對是最大遺珠。

最佳剪輯

《羅馬》、《登月先鋒》未能入圍,這讓《羅馬》奪下最佳影片有了變數,因為過去20年,只有1部電影沒入圍剪輯,但最後奪下最佳影片,那部片就是《鳥人》。

其它被提及的遺憾還有《登月先鋒》沒入圍配樂、攝影;《If Beale Street Could Talk》沒入圍攝影;艾蜜莉布朗(Emily Blunt)的《愛‧滿人間》和《噤界》2部作品,都未能讓她入圍演技獎項;《Eighth Grade》沒入圍原創劇本;《Eighth Grade》、《重生騎士》、《瘋狂亞洲富豪》在獎季表現出色,卻完全消失在名單中。