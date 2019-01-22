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奧斯卡遺珠／《瘋狂亞洲富豪》掛0　「她未入圍影后」全球網友熱搜

記者洪文／綜合報導

第91屆奧斯卡入圍名單22日正式公布，全亞裔陣容的《瘋狂亞洲富豪》（Crazy Rich Asians）席捲全球票房2.38億，最後一項都未入圍，而艾蜜莉布朗演出《歡樂滿人間》續集《愛・滿人間》（Mary Poppins Returns）卻未能入圍最佳女主角，一度登上推特全球熱搜第2名，全球網友都為她抱屈。

《瘋狂亞洲富豪》。（圖／《瘋狂亞洲富豪》劇照）

▲《瘋狂亞洲富豪》劇照 。（圖／翻攝自網路）

外媒《好萊塢報導》認為布萊德利庫柏未能以《一個巨星的誕生》入圍最佳導演「令人驚訝」，並且點名《黑豹》導演瑞恩庫格勒（Ryan Coogler）、《幸福綠皮書》導演彼得法拉利（Peter Farrelly）以及《假如比爾街能說話》導演巴瑞賈金斯（Barry Jenkins）也是最佳導演遺珠。

報導點名外界期待入圍卻落馬的演員，包括「丹佐華盛頓兒子」約翰大衛華盛頓未以《黑色黨徒》入圍男主角，艾蜜莉布朗未以《愛・滿人間》入圍女主角，克萊兒芙伊未以《登月先鋒》入圍女配角，還有「甜茶」提摩西夏拉梅未以《美麗男孩》入圍男配角，《黑豹》也是未有半個演員獎項。

▲▼艾蜜莉布朗登推特熱搜。（圖／翻攝自推特）

▲艾蜜莉布朗登推特熱搜。（圖／翻攝自推特）

此外，報導指出，《瘋狂亞洲富豪》，跟《班恩回家》、《寡婦》等片0項入圍，就連《噤界》也只入圍1項，列為遺珠影片。而外媒《USA Today》直指《瘋狂亞洲富豪》全亞洲陣容締造文化浪潮，未能入圍是「最大冷落」，尤其吳恬敏、楊紫瓊都該提名最佳女主角、女配角。

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奧斯卡, 瘋狂亞洲富豪, oscar

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