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最好聽的賽車劫盜片！　《玩命再劫》續集初稿劇本完成

《玩命再劫》。（圖／《玩命再劫》劇照）

▲《玩命再劫》。（圖／《玩命再劫》劇照，以下皆同）

記者許瑞麟／綜合報導

《玩命再劫》（Baby Driver）2017年上映廣受好評，導演艾德格萊特（Edgar Wright）過去透露有打算拍攝續集，近來終於有了新進度，已經完成續集最初的劇本，粉絲可以好好期待這部音樂性十足的賽車劫盜片再次歸來。

本片由安索艾格特（Ansel Elgort）、莉莉詹姆斯（Lily James）、凱文史貝西（Kevin Spacey）、傑米福克斯（Jamie Foxx）、喬漢姆（Jon Hamm）等人主演，無論在音樂、剪輯、俐落的競速場面上皆獲得讚譽，在全球獲得2.26億的票房，成為艾德格萊特執導作品中，票房最高的電影。

《玩命再劫》。（圖／《玩命再劫》劇照）

據《帝國》雜誌（Empire）報導，艾德格萊特已經完成《玩命再劫》續集的初稿，雖然細節尚未公開，但顯然加入了不少新角色，講述更進一步的故事。

不過他接下來要先拍攝一部心理驚悚片，和《英國恐怖故事》Krysty Wilson-Cairns合作編劇，故事受到《威尼斯痴魂》（Don't Look Now）、《Repulsion》的影響，背景設定在英國倫敦，所以想看到《玩命再劫》續集的觀眾還得再等等。

《玩命再劫》。（圖／《玩命再劫》劇照）

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