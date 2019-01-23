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奈沙馬蘭拍《異裂》有信心 不怕觀眾來找碴

星光好選喆 簡立喆

「最專業的電影主播」最早從好萊塢特派記者，一路到新聞主播，再回歸最愛的..

▲《異裂》完整報導請鎖定本集以及下周（1月27日首播）之《星光好選喆》節目—山繆傑克森（Samuel L. Jackson）、布魯斯威利（Bruce Willis）和莎拉保羅森（Sarah Paulson）完整專訪即將與觀眾見面。 

記者王筱筑、主播簡立喆／紐約專訪報導

《異裂》的故事接續在2000年《驚心動魄》與2016年《分裂》之後，是「精神者聯盟」三部曲系列的第三部作品，導演奈沙馬蘭向ETtoday《星光好選喆》節目透露，《異裂》是集合前兩部作品而成的「電影宇宙」，相隔多年卻是各有特色，不怕被眼尖的影迷們找到雷點，對於過去曾經評價兩極的表現，這回新作品《異裂》奈沙馬蘭可是信心十足。

▲▼異裂,M.奈沙馬蘭。（圖／記者簡立喆攝）

▲《異裂》導演M.奈沙馬蘭接受ETtoday《星光好選喆》節目專訪。（圖／簡立喆攝）

90年代驚悚恐怖經典之作《靈異第六感》就是奈沙馬蘭的代表作，全球賣座票房累積超過6億美元，讓奈沙馬蘭瞬間打響名號。當年布魯斯威利與童星海利奧斯蒙的經典台台詞「I see dead people（我看到死人）」到現在都還是影迷或KUSO影片中常見的梗。

不過奈沙馬蘭後來接連推出《水中的女人》、《破天慌》、《降世神通：最後的氣宗》、《地球過後》等片，票房和觀眾反應皆不如預期，一度被批評江郎才盡。直到2015年推出《探訪》，以及前年的《分裂》才又重振票房與信心。

而《驚心動魄》與《分裂》兩部電影相隔16年，年代久遠該如何接軌，才能讓新作《異裂》的架構和設定都確保無雷？奈沙馬蘭表示這次把兩部電影加在一塊，不僅創造了另類的英雄聯盟，更形成新的電影宇宙，雖說觀眾往往喜愛在電影中找碴，但他認為這是三部不同的電影。

▲異裂劇照。（圖／迪士尼提供）

▲《驚心動魄》、《分裂》與《異裂》三部曲是奈沙馬蘭原創的另類超級英雄電影。（圖／迪士尼提供）

導演奈沙馬蘭強調，他在創作這幾部作品時，寫作過程中一直都是跟著某種節奏與感覺走，「一部是《驚心動魄》講大衛鄧恩（布魯斯威利飾演）的感受，去講述拍攝他的感覺和狀況，而《分裂》是主角凱文（詹姆斯麥艾維飾演），和他24種分裂人格和感受，他很暴力、浮躁、怪裡怪氣，還有「野獸」這個毀滅性人格出現，然而《異裂》則是有關「玻璃先生」（山繆傑克森飾演），他是個思想家、哲學家、心機鬼，總是在玩心計攻略，總是難以捉摸，所以這部片就是有這種特質存在。」他和大家胸有成竹保證，進戲院看《異裂》，記得留意每處的小細節，也掛保證絕對會有別於以往的全新感受出現。《異裂》更多報導，山繆傑克森（Samuel L. Jackson）、布魯斯威利（Bruce Willis）和莎拉保羅森（Sarah Paulson）的完整專訪，請鎖定1月27日晚間八點首播之《星光好選喆》節目。

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關鍵字

異裂, 分裂, 驚心動魄, 星光好選喆, 奈沙馬蘭

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