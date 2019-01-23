ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

X教授變「叫獸」詹姆斯麥艾維變身靠「喝這個」太神奇！

星光好選喆 簡立喆

「最專業的電影主播」最早從好萊塢特派記者，一路到新聞主播，再回歸最愛的..

▲《異裂》獨家首映會直擊以及完整專訪報導收錄在1/20以及1/27《星光好選喆》節目內播出。

記者王筱筑、主播簡立喆／紐約專訪報導

2016年《分裂》續集《異裂》終於在台上映，男主角詹姆斯麥艾維在兩部電影裡飾演一位幼時遭母親虐待，因此分裂出24個不同人格，讓他逃避折磨的人格分裂症患者，包括外向的領導人貝瑞、有潔癖又冷靜的丹尼斯、九歲的海維、和如聖女般卻又邪惡的派翠西亞、以及所有人格中的老大—半人半獸似乎擁有超能力的「野獸」。詹姆斯麥艾維在變身「野獸」時脖子突然會變粗兩倍，到底是如何辦到的?

▲▼詹姆斯麥艾維《異裂》劇照。（圖／迪士尼提供）

▲詹姆斯麥艾維變身「野獸」時樣貌和平常整個不同《異裂》劇照。（圖／《異裂》劇照迪士尼提供）

「每次在變身成『野獸』時，我們希望看起來雄壯威武。」詹姆斯麥艾維在接受ETtoday《星光好選喆》節目專訪時現場示範如何ㄍㄧㄥ出「野獸」般粗脖子。除了身體力行外，研究鏡頭如何取鏡也超重要，「像是拍我的背部和肩頸絕對很有效果，或者從側面拍我的手臂也用過這招。拍戲時我也會喝一種健身前喝的飲料，可以讓青筋爆出幫助超大！」

詹姆斯麥艾維由內到外完美進化，不僅展現轉換自如的演技，更改造外型挑戰體能極限，著實令全球影迷驚艷！另外山繆傑克森（Samuel L. Jackson）、布魯斯威利（Bruce Willis）和莎拉保羅森（Sarah Paulson）的完整專訪報導，請鎖定1月27日晚間八點首播之《星光好選喆》節目。

《異裂》電影劇照。（圖／迪士尼影業提供）

▼▲詹姆斯麥艾維一人分飾24角，每個性格迥異演技精湛。（圖／《異裂》劇照迪士尼提供）

▲▼異裂。（圖／imdb）

►「聲林之王-生存週記」獨家內容，只在《ETtoday新聞雲》App播出

►►下載ETtoday新聞雲App，掌握《聲林之王》最新訊息◄◄

●聲林之王官網入口，最新消息都在這：https://junglevoice.ettoday.net/
●想和蕭敬騰、林宥嘉一起錄影？加入官方「聲林之王」社團卡位：https://goo.gl/dWj4E2

聲林之王視覺圖。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

不敢下樓狂推好友「你先啦」 金幼幼友情秒破裂：推屁喔！

推薦閱讀

爆小三毀婚！鄭人碩「親密同車」小薰畫面流出　前妻中指怒譙：最毒婦人心是妳

證實孫生離開《麻辣》　利菁嘆「不爽就說不來」：了解我的為難嗎？

老公坦承和夜店妹炒飯！　林采緹崩潰大哭後「冒異常反應」…露餡婚姻危機

孫生丟《麻辣》主持棒！　「被酷炫害慘」：回不去了

Hebe隨身化妝包「掏出整條捲尺」　自爆用途…網融化：戳中萌點

最猛媳婦！婆婆狂嫌金孫被養瘦　她「反擊戰力+1萬」…老公中箭臉垮了

不爽郝龍斌挺鄭惠中　余天直播嗆：以後我叫人看到你就打！

理科太太「化妝品千金」豪門家世曝光！膨風內幕起底　鄉民戰爆：白手起家？

劉在錫打官司8年「只為討回4個月薪水」　原因曝光⋯網讚爆

站180cm孫安佐旁邊　放火「真實身高」露餡了！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

爆小三毀婚！鄭人碩「親密同車」小薰畫面流出　前妻中指怒譙：最毒婦人心是妳

證實孫生離開《麻辣》　利菁嘆「不爽就說不來」：了解我的為難嗎？

老公坦承和夜店妹炒飯！　林采緹崩潰大哭後「冒異常反應」…露餡婚姻危機

孫生丟《麻辣》主持棒！　「被酷炫害慘」：回不去了

Hebe隨身化妝包「掏出整條捲尺」　自爆用途…網融化：戳中萌點

最猛媳婦！婆婆狂嫌金孫被養瘦　她「反擊戰力+1萬」…老公中箭臉垮了

不爽郝龍斌挺鄭惠中　余天直播嗆：以後我叫人看到你就打！

理科太太「化妝品千金」豪門家世曝光！膨風內幕起底　鄉民戰爆：白手起家？

劉在錫打官司8年「只為討回4個月薪水」　原因曝光⋯網讚爆

站180cm孫安佐旁邊　放火「真實身高」露餡了！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

異裂, 分裂, 詹姆斯麥艾維, X戰警, 星光好選喆

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 代工五哥尾牙周／緯創喊加薪5%　和碩現金獎每人1.2萬起跳
  2. 影評／《狗奴人生》好狗也有咬人的時候
  3. 時間線曝光！小薰被控「當小三毀婚」　鬆口回應曖昧鄭人碩
  4. 小薰「2次戀愛全被劈腿」：我太笨了！　卻被爆當鄭人碩小三
  5. 瘋電影／寒單　窮得有骨氣犯罪就贖罪
  6. 鄭人碩離婚後大方示愛！　小薰這樣回...難怪前妻氣炸
  7. 賈靜雯台劇《我們與惡的距離》　首度跨國際平台合作「全亞洲同步觀看」
  8. X教授變「叫獸」詹姆斯麥艾維變身靠「喝這個」太神奇！
  9. 小玉曾是偶像練習生！　年收500萬「2罪狀犯業界大忌」老闆慘被洗臉
  10. 余天「禮金總額曝光」超過7位數！　大前輩揭「演藝圈紅包價碼」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366