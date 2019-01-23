X教授變「叫獸」詹姆斯麥艾維變身靠「喝這個」太神奇！

「最專業的電影主播」最早從好萊塢特派記者，一路到新聞主播，再回歸最愛的..

▲《異裂》獨家首映會直擊以及完整專訪報導收錄在1/20以及1/27《星光好選喆》節目內播出。

記者王筱筑、 主播簡立喆 ／紐約專訪報導

2016年《分裂》續集《異裂》終於在台上映，男主角詹姆斯麥艾維在兩部電影裡飾演一位幼時遭母親虐待，因此分裂出24個不同人格，讓他逃避折磨的人格分裂症患者，包括外向的領導人貝瑞、有潔癖又冷靜的丹尼斯、九歲的海維、和如聖女般卻又邪惡的派翠西亞、以及所有人格中的老大—半人半獸似乎擁有超能力的「野獸」。詹姆斯麥艾維在變身「野獸」時脖子突然會變粗兩倍，到底是如何辦到的?

▲詹姆斯麥艾維變身「野獸」時樣貌和平常整個不同《異裂》劇照。（圖／《異裂》劇照迪士尼提供）

「每次在變身成『野獸』時，我們希望看起來雄壯威武。」詹姆斯麥艾維在接受ETtoday《星光好選喆》節目專訪時現場示範如何ㄍㄧㄥ出「野獸」般粗脖子。除了身體力行外，研究鏡頭如何取鏡也超重要，「像是拍我的背部和肩頸絕對很有效果，或者從側面拍我的手臂也用過這招。拍戲時我也會喝一種健身前喝的飲料，可以讓青筋爆出幫助超大！」

詹姆斯麥艾維由內到外完美進化，不僅展現轉換自如的演技，更改造外型挑戰體能極限，著實令全球影迷驚艷！ 另外山繆傑克森（Samuel L. Jackson）、布魯斯威利（Bruce Willis）和莎拉保羅森（Sarah Paulson）的完整專訪報導，請鎖定1月27日晚間八點首播之《星光好選喆》節目。

▼▲詹姆斯麥艾維一人分飾24角，每個性格迥異演技精湛。（圖／《異裂》劇照迪士尼提供）

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