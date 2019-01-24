楚宣大刀一剪8年長髮　《大時代》溫柔賀若蘭變「黑若蘭」

記者林奕如／台北報導

楚宣在民視八點檔《大時代》中，被陌生人欺辱後，角色性格大轉變，從溫柔賢淑「賀若蘭」變成人格分裂性格的「黑若蘭」，除了是楚宣第一次角色上的突破，她也一口氣將留了8年的長髮剪成短髮，讓大家驚艷不已。

▲《大時代》楚宣從「賀若蘭」變成「黑若蘭」。（圖／民視提供）

楚宣角色從苦旦變成「肉旦」，開心演出人格分裂性格的「黑若蘭」，可以從愛哭鬼變成豔星，只是說一開始拿到劇本時，讓她心情很兩極，一方面很開心角色性格的突破，另一方面很怕自己無法詮釋到位，因為一場重頭戲，是要對著鏡子演獨角戲，高難度的情緒轉折，讓她開拍前好幾天都失眠無法入睡，甚至月經也提早報到。

▲楚宣劇中角色人格分裂。（圖／民視提供）

楚宣表示看到劇本要剪短髮很興奮，還主動造型師說可不可以再剪短一點，她笑說只要劇本需要，如果要剃光頭也可以。楚宣說自己的人生就是非黑即白，沒有灰色地帶，所以自己演哭戲的時候都要想非常痛心的事情，現在可以演出「黑若蘭」，自己也花很多時間練出3秒變臉，甚至成功表現一邊嘴角微笑的技能，她說其實自己練習快100次，甚至練到一度臉都要抽筋了，很怕自己開拍會表現不好，幸好正式開拍一次到位，驚艷全場。