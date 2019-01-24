李昌鈺帶小18歲新婚妻子現身　蔡淑臻：我剛剛才知道

記者林奕如／台北報導

蔡淑臻主演《鑑識英雄2》拖了2年，終於在中視8點檔播出，她腳傷依舊，但開心穿高跟鞋現身，國際神探李昌鈺博士剛新婚，63歲的妻子、大陸企業家蔣霞萍也現身，大家都喊她「師母」。蔡淑臻被問到李昌鈺再婚的事，正在喝咖啡不露聲色，之後淡定表示：「其實我剛剛才知道。」

▲國際神探李昌鈺、女主角蔡淑臻《鑑識英雄II》回歸。（圖／記者屠惠剛攝）

《鑑識英雄2》製作費燒了約2億元台幣，李昌鈺擔任總指導，他還親自演出，蔡淑臻表示，李博士在片場沒有當演員感覺，他對於劇本專有名詞會指點，但不會指點鑑識人員要怎麼演，「對戲會緊張吧，不至於到壓力，博士人很隨和愛開玩笑。」

▲蔡淑臻因為肌筋膜疼痛症候群休養一年。（圖／記者屠惠剛攝）

對於李昌鈺博士再婚，蔡淑臻表示跟博士匆匆問候，之後就是記者會，沒機會多聊，她記得2017年拍戲的時候，當時陪在身旁的是第一任妻子宋妙娟，「兩個人感情很好，當時在聊天時，師母送給我他們去夏威夷收到的花串和珍珠項鍊，我很欣然接受，沒有覺得她生病。」

▲國際神探李昌鈺帶新婚妻子蔣霞萍（右）、姐姐現身。（圖／記者屠惠剛攝）

81歲的李昌鈺博士每天仍工作15個小時，身體狀況頗佳，他對任何事都抱挑戰，沒有做過的事就會想嘗試，像是在66歲時，挑戰了蹦極，去年80歲時，則登上長白山頂。現在新婚有伴，蔡淑臻祝福恭喜，也說：「在什麼年齡層都需要一個伴侶吧。」

此戲因為資金中斷，斷斷續續拍了2年，5個單元總共15集播出，蔡淑臻這一年因肌筋膜疼痛症候群，在演藝圈整整消失了1年，她說透過中西醫的療法，目前已經好了8成，長期用「插乾針」療法，她說：「真的會痛到哭出來，針不了幾下快往生，但身體痛，心裡一直安慰自己快好了。」