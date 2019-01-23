劇組爆料「禾浩辰聞安心亞體香」　大學CP互餵超曖昧

記者林奕如／台北報導

安心亞、禾浩辰在台視、三立《你有念大學嗎？》合作，劇中已冒出曖昧的粉紅泡泡，兩人戲外也CP感爆棚，而23日出席胖卡餐車應援，現場有人爆料說禾浩辰費洛蒙發酵，連安心亞身體獨特香味都只有他聞的到，禾浩辰趕緊避嫌笑說：「你們只要近距離靠近心亞，誰都可以聞到呀！」

▲安心亞與禾浩辰《你有念大學嗎？》劇中好曖昧。（圖／三立提供）



安心亞與禾浩辰在訪問中被問到彼此的好感度時，都表示欣賞對方，曖昧指數讓外界有很大的想像空間。他也坦言，和安心亞默契感實在太強，連出席活動都可以穿到同一品牌的衣服，而且兩人都愛廚藝，禾浩辰說：「我的夢想就是能擁有一輛胖卡快餐車，可以環島做美食。」而安心亞也自認廚藝佳，甚至得意表示自己是辦桌等級，做的可都是大菜，最拿手的一道菜是「墨魚大㸆」，說：「這是傅培梅的招牌菜，我有傳授到。」

▲安心亞與禾浩辰親炸雞塊犒賞辛苦工作人員。（圖／三立提供）

上週劇情安心亞在百貨公司做現場直播銷售，嚴重破壞體制而被記大過，她為了替自己伸冤，於是向禾浩辰攔轎喊冤，沒想到這一喊冤竟摔倒，腦袋直撲跨下，網友笑說是「蛋蛋的哀傷」，在拍這場戲時安心亞毫不客氣的力衝禾浩辰下體部位，每次都有很大衝撞力，禾浩辰笑說：「都撞到骨頭了！」

▲「陽副總買單」活動，演員全出動。（圖／三立提供）

禾浩辰在每集中都露強壯肉體，安心亞還向編劇喊話希望他每集都能露，讓製作人允諾決定要加拍男生泡溫泉戲碼，造福觀眾福利。該劇23日舉辦「陽副總買單」活動，現場準備兩台胖卡車，安心亞與禾浩辰還親自炸雞請大家吃，來慰勞辛苦拍攝的工作人員與演員們，邵翔、邱宇辰、吳品潔、梅賢治、汪沛㼆、地球、喬雅琳、江泳錡、梁妍甄等也都親自到場。