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劇狗「長濱」過馬路被公車撞死　陳庭妮大哭：我想給牠一個家

記者林奕如／台北報導

陳庭妮拍攝歐銻銻娛樂《種菜女神》Long Stay花蓮，有隻叫「長濱」的大黃狗，因為身材壯碩、長相又很MAN，一開始大家都非常怕牠，後來才發現牠是一隻個性非常溫順的狗，有時還不小心入鏡，但沒想到一段時間再回花蓮，頭目說兩個禮拜前長濱過馬路不小心被公車撞死了，她聽完當場大哭。

▲陳庭妮《種菜女神》劇狗長濱。（圖／歐銻銻娛樂提供）

▲劇狗長濱被車撞死，讓陳庭妮十分哀痛。（圖／歐銻銻娛樂提供）

長濱非常親人，工作人員直接把牠抱起來也不會生氣，成為劇組最愛的狗，甚至有次陳庭妮收工要開車回飯店，長濱還跟著她上車，一起擠在駕駛座，讓陳庭妮在回台北之後還對牠念念不忘，但沒想到長濱過馬路被公車撞死，她說：「我原本想如果沒有人養牠，要帶牠回台北給牠一個家。」沒想到連再見一面的機會都沒有，「到現在想起來還是很難過，心還是酸酸痛痛的。」

▲陳庭妮《種菜女神》劇狗長濱。（圖／歐銻銻娛樂提供）

▲劉以豪、陳庭妮穿上稻神裝。（圖／歐銻銻娛樂提供）

該劇即將進入尾聲，陳庭妮為了飾演耘海村靈魂人物「女神」田禮耘，不管是下田、抓福壽螺、撲倒在泥巴地，陳庭妮樣樣都是自己來，不只膚色曬黑，指甲縫的泥土洗不掉，也受了許多傷，左手肘至今還留下一個疤痕。還有一次，她對著稻草人替身瘋狂搥打，原本身體的軟墊被她捶到滑落，拳頭直接落在支架上，強忍著痛繼續捶打，在一旁的劉子千看到傻眼，一喊卡連忙上前關心，陳庭妮吃痛地只能講出：「冰塊！給我冰塊！」整個手掌紅腫。

有一次她和劉以豪穿上稻神裝，在過橋時連續滑倒兩次，右手肘因此受傷，還留下一個疤痕，但陳庭妮卻不以為意，每每說起這個疤痕就哈哈大笑，自虧連摔兩次有點笨。有次跟林美照一起在戶外拍攝，一個瞬間臉上就被蚊子咬三個大包，眼皮、額頭、下巴都腫起來，無法連戲，只好全劇組停下來等陳庭妮的臉消腫。陳庭妮說：「因為快天黑了很怕拍不完，又要停下來等消腫，導演焦慮地快把自己頭髮都抓掉了。」

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陳庭妮, 種菜女神, 劉以豪, 李千娜, 劉子千, 徐鈞浩, 庹宗華

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