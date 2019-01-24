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「兒子」紐西蘭當兵意外去世！葉全真哽咽：他夢想還沒完成

記者林奕如／台北報導

新加坡男星馮偉衷1月初前往紐西蘭懷烏魯訓練區參加軍事演習，在維修榴彈炮車時，意外壓傷胸腹，送醫4天後宣告重傷不治，得年28歲。葉全真曾和他合作新加坡電視劇《229明天見》飾演他媽媽，她得知噩耗哽咽：「他有未完成夢想，就是拍片。」

▲新加坡男星馮偉衷意外去世，「媽媽」葉全真哽咽。（圖／星之國際提供）

▲新加坡男星馮偉衷意外去世，飾演他「媽媽」葉全真哽咽。（圖／星之國際提供）

葉全真23日晚間得知噩耗，凌晨發文哀悼：「天使，謝謝你來走了一遭，留下了屬於真、善與美的樣貌。你曾説過，去的國家不多，帶著你的微笑，展開你的翅膀，翱翔吧！」她透過經紀人向《ETtoday星光雲》表示，他是一個很內斂的人，但思緒很自由飛翔，現在他可以到任何地方了。

▲新加坡男星馮偉衷意外去世，「媽媽」葉全真哽咽。（圖／星之國際提供）

▲葉全真在新加坡拍戲，大家相處融洽。（圖／星之國際提供）

談到相處時光，葉全真也難忘第一次見面，導演請演員們吃飯，馮偉衷就坐在她附近，會默默地把菜推過來，暗地裡照顧大家，也稱讚：「他戲劇很熱愛，角色揣摩有想法，有些想法跟疑惑都會馬上跟大家討論，拍戲過程非常順利。」
由於葉全真初一、十五吃素，有時劇組中午約好吃飯，馮偉衷就會表示：「今天也想吃菜。」照顧葉全真不讓她一個人落單，「母子倆」十分投緣，平常劇組也稱呼他怪怪美男子，殺青的時候，他默默在每個人包包裡面放拼圖，他用意是有一天大家再相聚，把圖完整拼起來。

▲新加坡男星馮偉衷意外去世，「媽媽」葉全真哽咽。（圖／星之國際提供）

▲葉全真和馮偉衷（中）很投緣。（圖／星之國際提供）

馮偉衷對台灣不熟悉，葉全真原本想過完年邀請他來台，「他內心是有拍戲藍圖，有觀察獨居老人，想拍一系列關懷老人的劇集，本想引薦台灣製作人給他，但夢想沒有辦法實現。」

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馮偉衷, 葉全真, 229明天見

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