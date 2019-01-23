ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

雷／林依晨《花不棄》被下毒O了！血書留下「生辰祕」惹張彬彬淚崩

記者林奕如／台北報導

林依晨在《小女花不棄》飾演身份成謎小乞丐花不棄，其實是七王爺私生女，得知暗戀已久的蓮衣客竟然是七王爺世子陳煜（張彬彬 飾），崩潰愛上自己的哥哥，但最新劇情又大反轉，她被逼下毒，死前知道自己「真正身世」，更留下暗示讓愛人看到，讓網直呼：「一集都不可錯過。」

▲雷／林依晨《花不棄》被下毒死了！張彬彬跪墳前。（圖／翻攝愛奇藝）

▲花不棄死前得知自己的生辰祕密。（圖／翻攝愛奇藝）

林依晨劇中真正的身世其實是莫百行和薛菲所生女兒，當年薛菲逃婚，和莫百行情投意合，莫百行希望能納她為妾，但引起正宮夫人嫉妒，命人放火燒了薛家，花不棄才恍然大悟：「看來我不是七王爺的女兒，那我和陳煜也就不是親兄妹。」

▲雷／林依晨《花不棄》被下毒死了！張彬彬跪墳前。（圖／翻攝愛奇藝）

▲▼花不棄被毒死，陳煜悲痛萬分。（圖／翻攝愛奇藝）

▲雷／林依晨《花不棄》被下毒死了！張彬彬跪墳前。（圖／翻攝愛奇藝）

花不棄被正宮莫夫人逼喝毒，她在臨死前，以血在玉兔燈下方寫上「乙亥年四月生」身世秘密，希望蓮衣客能夠看到：「你可以喜歡我了。」花不棄之後被竹先生（九叔臨死前讓她去京城找竹先生）派來接應的人餵了「假死藥」，可讓毒性無法擴散，但7日要即時喚起，不然也是必死無疑。

▲雷／林依晨《花不棄》被下毒死了！張彬彬跪墳前。（圖／翻攝愛奇藝）

▲▼陳煜得知花不棄的生辰祕密。（圖／翻攝愛奇藝）

▲雷／林依晨《花不棄》被下毒死了！張彬彬跪墳前。（圖／翻攝愛奇藝）

外人看來花不棄已經被毒死，陳煜得知消息趕往莫府，悲痛撫著花不棄的屍身，終於正視自己的感情，但這段「兄妹愛情」不被世人允許，花不棄被下葬時，陳煜被王爺攔著，連最後一面都沒有見到，他只能跪在墳前悼念，但燒玉兔燈時，發現花不棄留下的身世祕密。

▲雷／林依晨《花不棄》被下毒死了！張彬彬跪墳前。（圖／翻攝愛奇藝）

▲神醫東方炻登場。（圖／翻攝愛奇藝）

陳煜得知花不棄生辰祕密，打開棺木想她見最後一面，但她已經被運走，陳煜猜測她沒死，重燃一線希望尋人。中毒的花不棄被運到蘇州，原本神醫東方炻不想醫治，但一看到花不棄面貌感興趣，因此救了性命。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

推薦閱讀

第一個拿到台灣身份證烏克蘭人！瑞莎來台發展10年：這是我的家

劇組爆料「禾浩辰聞安心亞體香」　大學CP互餵超曖昧

方駿悲喪妻4年獨自養小孩　12歲大眼萌女曝光：像媽媽

屈中恆醉酒爆「體外OO」意外懷老四　趙小僑求孕羨慕：厲害吧

當了5年幽靈人口　瑞莎終於等到「明天領台灣身分證」

趙小僑甜牽15歲帥兒像情侶！「擁抱＋親臉頰」母子超親密

賈靜雯《與惡》喪子狂吼：殺人犯不用負責任！在家自閉窩浴缸

朱芯儀懷三胎爆「胎盤剝離」　又意外踩空頭破血流送醫

三大清穿劇《夢回大清》開拍了！陳語安古裝扮相曝光「仙氣逼人」

張彬彬《花不棄》蓮衣客身份曝光！林依晨崩潰：我愛的人是我哥

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

爆小三毀婚！鄭人碩「親密同車」小薰畫面流出　前妻中指怒譙：最毒婦人心是妳

還記得「薇薇德德」嗎？　友爆分手真相：女的跟人跑了

老蕭LV圍巾不捨脫…周杰倫「哥買給你！」　他秒傳30萬收據請款

尾牙送了2千萬還被拱加碼！　老闆懶得抽「豪氣一句話再噴4000萬」人人有獎

他尾牙喝醉自爆婚外情！「鹹濕情話全抖出」　全場空氣凝結：她老公坐旁邊

鄭人碩離婚後大方示愛！　小薰這樣回...難怪前妻氣炸

影片曝光！女歌手「台上飆高音猝死」　碰！倒下撞擊全場尖叫

證實孫生離開《麻辣》　利菁嘆「不爽就說不來」：了解我的為難嗎？

老公坦承和夜店妹炒飯！　林采緹崩潰大哭後「冒異常反應」…露餡婚姻危機

孫生丟《麻辣》主持棒！　「被酷炫害慘」：回不去了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

林依晨, 張彬彬, 小女花不棄, 黃心娣, 林柏宏, 蓮衣客, 陳煜

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 看見路人東西掉了　黃曉明緊盯3秒「直接走掉！」
  2. 雷／宋慧喬狠下心決定OO　朴寶劍心碎痛哭：為什麼OO我？
  3. 邵雨薇「人生唯一主動告白」遭打槍！越級打怪失敗：再也不敢跨出去
  4. 遭爆「害孫生丟主持棒」…酷炫：我們還是很好！　尾牙抱他大哭
  5. 命運數字！Wanna One出道1年半獲獎名單超長　總數正好101
  6. ØZI開唱葉璦菱台下微笑！叫千粉跳起來：讓她知兒子有做事
  7. 《傾城時光》金瀚爆熱戀！摟長髮正妹進酒店　對象是「黃子韜愛將」
  8. 《皓鑭傳》媽慘死吳謹言沒眼淚　于正護「張曼玉也這樣演」
  9. GAON史上最空虛領獎！「專輯三冠軍」Wanna One、EXO、BTS全缺席
  10. 前妻怒噴小三「最毒婦人心」　鄭人碩護小薰：我們只是去做臉

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366