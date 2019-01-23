雷／林依晨《花不棄》被下毒O了！血書留下「生辰祕」惹張彬彬淚崩

記者林奕如／台北報導

林依晨在《小女花不棄》飾演身份成謎小乞丐花不棄，其實是七王爺私生女，得知暗戀已久的蓮衣客竟然是七王爺世子陳煜（張彬彬 飾），崩潰愛上自己的哥哥，但最新劇情又大反轉，她被逼下毒，死前知道自己「真正身世」，更留下暗示讓愛人看到，讓網直呼：「一集都不可錯過。」

▲花不棄死前得知自己的生辰祕密。（圖／翻攝愛奇藝）

林依晨劇中真正的身世其實是莫百行和薛菲所生女兒，當年薛菲逃婚，和莫百行情投意合，莫百行希望能納她為妾，但引起正宮夫人嫉妒，命人放火燒了薛家，花不棄才恍然大悟：「看來我不是七王爺的女兒，那我和陳煜也就不是親兄妹。」

▲▼花不棄被毒死，陳煜悲痛萬分。（圖／翻攝愛奇藝）

花不棄被正宮莫夫人逼喝毒，她在臨死前，以血在玉兔燈下方寫上「乙亥年四月生」身世秘密，希望蓮衣客能夠看到：「你可以喜歡我了。」花不棄之後被竹先生（九叔臨死前讓她去京城找竹先生）派來接應的人餵了「假死藥」，可讓毒性無法擴散，但7日要即時喚起，不然也是必死無疑。

▲▼陳煜得知花不棄的生辰祕密。（圖／翻攝愛奇藝）

外人看來花不棄已經被毒死，陳煜得知消息趕往莫府，悲痛撫著花不棄的屍身，終於正視自己的感情，但這段「兄妹愛情」不被世人允許，花不棄被下葬時，陳煜被王爺攔著，連最後一面都沒有見到，他只能跪在墳前悼念，但燒玉兔燈時，發現花不棄留下的身世祕密。

▲神醫東方炻登場。（圖／翻攝愛奇藝）

陳煜得知花不棄生辰祕密，打開棺木想她見最後一面，但她已經被運走，陳煜猜測她沒死，重燃一線希望尋人。中毒的花不棄被運到蘇州，原本神醫東方炻不想醫治，但一看到花不棄面貌感興趣，因此救了性命。