賈靜雯《與惡》喪子狂吼：殺人犯不用負責任！在家自閉窩浴缸

記者林奕如／台北報導

賈靜雯主演公視《我們與惡的距離》正式預告曝光，一開場揭露了兩年前賈靜雯與溫昇豪這對恩愛夫妻，遭逢一起「戲院槍殺事件」意外痛失愛子，因為這巨大的傷痛，她痛苦說道：「如果殺人犯跟他們的家人都不用負任何責任，我的天彥到底算什麼？」喪子之痛溢於言表，令人鼻酸。

▲賈靜雯劇中兒子因為無差別殺人案意外而死。（圖／翻攝與惡預告官方YouTube）

賈靜雯表示，「宋喬安（劇中名）失去孩子之後，開始封閉自己、埋首於工作療傷，對周遭人也十分冷漠，這跟我真實個性反差比較大，我是一個比較樂於關懷分享的人，所以一開始接到劇本花了一段時間去調適，最常窩在家裡廁所的浴缸裡看劇本對台詞，因為那個密閉空間是屬於我自己的，讓我能夠快速的切換進入到把自己變得比較封閉的狀態。」

▲賈靜雯狂吼失去兒子的痛。（圖／翻攝與惡預告官方YouTube）



預告中另一個亮點則是由吳慷仁飾演的法扶律師，吳慷仁表示，這個角色的重點不是演律師，而是要理解這個律師所做的事情。預告中他因為替殺人犯辯護而慘遭民眾潑糞抗議，卻也只是笑笑帶過，「其實這一部戲我沒有太想要形塑一個很特別的人，因為這個角色所做的事情已經夠特別的了，我試著去理解，如何去幫助那些在我們眼中十惡不赦的人。」

▲吳慷仁劇中飾演法扶律師。（圖／公視提供）

在預告的最後，出現了一個聲音讓觀眾爭相討論：「到底什麼是好人？什麼是壞人？有標準答案嗎！」導演林君陽說：「《與惡》的故事裡有好幾個家，每個家都有一群人，每個人有自己的喜悅、心酸和必須面對的問題...和現實中的我們一樣。」