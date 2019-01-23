ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

三大清穿劇《夢回大清》開拍了！陳語安古裝扮相曝光「仙氣逼人」

記者林奕如／台北報導

陳語安加入唐人影視到大陸打拼事業，新戲《夢回大清》古裝扮相曝光，仙氣藏不住，她劇中飾演武功高強的七香，這也是她首次挑戰武打戲，她興奮表示：「很想嘗試武打動作，剛開始怕詮釋不夠好，出發拍攝前一直在看動作片希望能提前惡補一下。」

▲▼陳語安路邊拍辣照…突遭制止！（圖／翻攝自陳語安IG）

▲陳語安赴大陸發展，新戲飾演武功高強的七香。（圖／翻攝自陳語安IG）

陳語安平時就有健身習慣，指導老師教導的武打動作能很快就上手，甚至打出興趣，希望以後成為帥氣的女打仔，除了武打戲之外，橫店近零度的天氣也令她印象深刻。陳語安笑說拍戲時身上有無數個暖暖包伺候，貼滿全身連腳底都有，在等戲時一定衝到暖爐前取暖，前幾天拍外景時，也因天氣太冷身體凍僵，導致沒能站穩而扭傷腳。

▲陳語安《夢回大清》 。（圖／唐人影視提供）

▲陳語安清古裝扮相曝光。（圖／唐人影視提供）

《夢回大清》是根據金子同名小說改編，和《步步驚心》、《瑤華》 又稱為晉江文學網三大清穿小說。講述一個生活在21世紀的女孩子，故宮裏的一次迷路，竟穿越時空回到了清朝，並身不由己地進入危機四伏的皇宮內院。熱情如火的十三阿哥、深沈內斂的四阿哥、命運多舛的小姐妹、威嚴的康熙皇帝，無數在史書中讀過人物，竟然出現在眼前。該劇由《步步驚心》的製作班底打造，導演為李國立。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

不敢下樓狂推好友「你先啦」 金幼幼友情秒破裂：推屁喔！

推薦閱讀

屈中恆醉酒爆「體外OO」意外懷老四　趙小僑求孕羨慕：厲害吧

第一個拿到台灣身份證烏克蘭人！瑞莎來台發展10年：這是我的家

當了5年幽靈人口　瑞莎終於等到「明天領台灣身分證」

劇組爆料「禾浩辰聞安心亞體香」　大學CP互餵超曖昧

趙小僑甜牽15歲帥兒像情侶！「擁抱＋親臉頰」母子超親密

朱芯儀懷三胎爆「胎盤剝離」　又意外踩空頭破血流送醫

賈靜雯《與惡》喪子狂吼：殺人犯不用負責任！在家自閉窩浴缸

鄭惠中被起底「義警歌手→艷星」　周遊爆：當年有人推薦她演戲

方駿悲喪妻4年獨自養小孩　12歲大眼萌女曝光：像媽媽

張彬彬《花不棄》蓮衣客身份曝光！林依晨崩潰：我愛的人是我哥

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

爆小三毀婚！鄭人碩「親密同車」小薰畫面流出　前妻中指怒譙：最毒婦人心是妳

還記得「薇薇德德」嗎？　友爆分手真相：女的跟人跑了

老蕭LV圍巾不捨脫…周杰倫「哥給你買！」　他秒傳30萬收據請款

尾牙送了2千萬還被拱加碼！　老闆懶得抽「豪氣一句話再噴4000萬」人人有獎

他尾牙喝醉自爆婚外情！「鹹濕情話全抖出」　全場空氣凝結：她老公坐旁邊

鄭人碩離婚後大方示愛！　小薰這樣回...難怪前妻氣炸

影片曝光！女歌手「台上飆高音猝死」　碰！倒下撞擊全場尖叫

證實孫生離開《麻辣》　利菁嘆「不爽就說不來」：了解我的為難嗎？

老公坦承和夜店妹炒飯！　林采緹崩潰大哭後「冒異常反應」…露餡婚姻危機

孫生丟《麻辣》主持棒！　「被酷炫害慘」：回不去了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

陳語安, 夢回大清, 李國立, 步步驚心

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. ØZI開唱葉璦菱台下微笑！叫千粉跳起來：讓她知兒子有做事
  2. 《傾城時光》金瀚爆熱戀！摟長髮正妹進酒店　對象是「黃子韜愛將」
  3. 《皓鑭傳》媽慘死吳謹言沒眼淚　于正護「張曼玉也這樣演」
  4. GAON史上最空虛領獎！「專輯三冠軍」Wanna One、EXO、BTS全缺席
  5. 前妻怒噴小三「最毒婦人心」　鄭人碩護小薰：我們只是去做臉
  6. 三大清穿劇《夢回大清》開拍了！陳語安古裝扮相曝光「仙氣逼人」
  7. 歐陽娜娜和房祖名傳緋聞　歐陽龍「露微笑」6字回應
  8. 《天空之城》家教連小孩都會嚇哭！金珠英委屈：編劇說是溫暖角色
  9. 鄭惠中豬隊友爆「小女生的衝動」：她事後說想打2巴掌
  10. 劇組爆料「禾浩辰聞安心亞體香」　大學CP互餵超曖昧

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366