三大清穿劇《夢回大清》開拍了！陳語安古裝扮相曝光「仙氣逼人」

記者林奕如／台北報導

陳語安加入唐人影視到大陸打拼事業，新戲《夢回大清》古裝扮相曝光，仙氣藏不住，她劇中飾演武功高強的七香，這也是她首次挑戰武打戲，她興奮表示：「很想嘗試武打動作，剛開始怕詮釋不夠好，出發拍攝前一直在看動作片希望能提前惡補一下。」

▲陳語安赴大陸發展，新戲飾演武功高強的七香。（圖／翻攝自陳語安IG）

陳語安平時就有健身習慣，指導老師教導的武打動作能很快就上手，甚至打出興趣，希望以後成為帥氣的女打仔，除了武打戲之外，橫店近零度的天氣也令她印象深刻。陳語安笑說拍戲時身上有無數個暖暖包伺候，貼滿全身連腳底都有，在等戲時一定衝到暖爐前取暖，前幾天拍外景時，也因天氣太冷身體凍僵，導致沒能站穩而扭傷腳。

▲陳語安清古裝扮相曝光。（圖／唐人影視提供）

《夢回大清》是根據金子同名小說改編，和《步步驚心》、《瑤華》 又稱為晉江文學網三大清穿小說。講述一個生活在21世紀的女孩子，故宮裏的一次迷路，竟穿越時空回到了清朝，並身不由己地進入危機四伏的皇宮內院。熱情如火的十三阿哥、深沈內斂的四阿哥、命運多舛的小姐妹、威嚴的康熙皇帝，無數在史書中讀過人物，竟然出現在眼前。該劇由《步步驚心》的製作班底打造，導演為李國立。