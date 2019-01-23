ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

朱芯儀懷三胎爆「胎盤剝離」　又意外踩空頭破血流送醫

記者林奕如／台北報導

朱芯儀宣佈懷第3胎首度現身，她四肢依舊纖細，根本感覺不出來孕肚，她說：「現在懷胎近5個月，這胎胃口不太好，身體狀況也不太好，一開始胎盤剝離，醫生叫我要休息。」她也說，體重沒有增加，反而變瘦了，但孩子體重都在範圍內，被問目前體重，她果斷地說：「不行（透露），懷孕媽媽還要盯體重太累了。」

▲▼朱芯儀出席日本大幸加護靈產品記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲朱芯儀懷胎5月，但體重都沒增加。（圖／記者湯興漢攝）

朱芯儀現在飲食習慣也改變，不辣吃不下去，但其實懷孕初期，很害怕這胎又是兒子，「我是要開幼稚園」，但產檢那一天得知是女兒，立刻打電話叫老公衛斯理：「老公來幫你女兒付錢，他說『確定了嗎？好，我立刻過去』，馬上飛車過來10分鐘就到，覺得女兒吸引力這麼大，前世情敵出現。」

▲▼朱芯儀出席日本大幸加護靈產品記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼朱芯儀宣佈懷孕首出席活動。（圖／記者湯興漢攝）

朱芯儀懷胎累人，上個月竟發生意外，某天清晨2、3點，下樓梯要倒水，結果踩空跌倒，頭撞到樓梯邊角，整頭都是血，趕快送醫院，當下不知道有這麼大傷口，只覺得很痛，最後縫了三針，但因懷孕不能照X光，只知道有輕微腦震。

▲朱芯儀懷孕！（圖／朱芯儀臉書）

朱芯儀自己有子宮肌腺症，所以懷孕機率很低，沒想到接連2胎生兒子，這一胎妹妹又來報到，衛斯理一出去被朋友稱呼：「神射手，怎麼這麼會生。」被問傳授技巧？她笑說：「叫大家繳入場費，開班授課，不然秘密無法跟你們說。」她也說，如果經濟能力許可，不排斥生第四胎。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

1歲巨嬰汪散步遭遊客誤認牛　媽笑：176cm的外表卻很愛哭

推薦閱讀

當了5年幽靈人口　瑞莎終於等到「明天領台灣身分證」

張彬彬《花不棄》蓮衣客身份曝光！林依晨崩潰：我愛的人是我哥

屈中恆醉酒爆「體外OO」意外懷老四　趙小僑求孕羨慕：厲害吧

鄭惠中被起底「義警歌手→艷星」　周遊爆：當年有人推薦她演戲

趙小僑甜牽15歲帥兒像情侶！「擁抱＋親臉頰」母子超親密

孫安佐2.5hr逛動漫展變「可愛動物區」　年輕粉搶合照讚他做自己

方駿悲喪妻4年獨自養小孩　12歲大眼萌女曝光：像媽媽

第一個拿到台灣身份證烏克蘭人！瑞莎來台發展10年：這是我的家

找孫安佐上《國光》？屈中恆吐「孫鵬回歸主持」時間點

當眾「啪」打鄭麗君一巴掌　康凱爆氣鄭惠中打人：她不要臉

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

爆小三毀婚！鄭人碩「親密同車」小薰畫面流出　前妻中指怒譙：最毒婦人心是妳

還記得「薇薇德德」嗎？　友爆分手真相：女的跟人跑了

尾牙送了2千萬還被拱加碼！　老闆懶得抽「豪氣一句話再噴4000萬」人人有獎

鄭人碩離婚後大方示愛！　小薰這樣回...難怪前妻氣炸

他尾牙喝醉自爆婚外情！「鹹濕情話全抖出」　全場空氣凝結：她老公坐旁邊

影片曝光！女歌手「台上飆高音猝死」　碰！倒下撞擊全場尖叫

證實孫生離開《麻辣》　利菁嘆「不爽就說不來」：了解我的為難嗎？

老公坦承和夜店妹炒飯！　林采緹崩潰大哭後「冒異常反應」…露餡婚姻危機

孫生丟《麻辣》主持棒！　「被酷炫害慘」：回不去了

Hebe隨身化妝包「掏出整條捲尺」　自爆用途…網融化：戳中萌點

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

朱芯儀, 衛斯理

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 賈靜雯《與惡》喪子狂吼：殺人犯不用負責任！在家自閉窩浴缸
  2. 鄭惠中甩鄭麗君巴掌　康龍想打回去：不紅又炒知名度，什麼東西！
  3. MAMAMOO華莎確定2月SOLO出道　「吃播女神」曖昧Loco助攻人氣
  4. 老蕭LV圍巾不捨脫…周杰倫「哥給你買！」　他秒傳30萬收據請款
  5. 偷1.4萬元名牌外套！　23歲女偶像「看到覺得很棒…」認罪被捕
  6. 當了5年幽靈人口　瑞莎終於等到「明天領台灣身分證」
  7. 朱芯儀懷三胎爆「胎盤剝離」　又意外踩空頭破血流送醫
  8. 巨型珍奶漂空中！袁詠琳看展「會長螞蟻吧」　突破盲腸惹笑
  9. 閻奕格宣布當媽！公開兒子Q照　「每晚睡手臂上」超萌　
  10. 《聲林》踢館魔王竟藏百萬人氣直播主　力爭發片成樂壇新人！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366