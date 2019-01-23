朱芯儀懷三胎爆「胎盤剝離」　又意外踩空頭破血流送醫

記者林奕如／台北報導

朱芯儀宣佈懷第3胎首度現身，她四肢依舊纖細，根本感覺不出來孕肚，她說：「現在懷胎近5個月，這胎胃口不太好，身體狀況也不太好，一開始胎盤剝離，醫生叫我要休息。」她也說，體重沒有增加，反而變瘦了，但孩子體重都在範圍內，被問目前體重，她果斷地說：「不行（透露），懷孕媽媽還要盯體重太累了。」

▲朱芯儀懷胎5月，但體重都沒增加。（圖／記者湯興漢攝）

朱芯儀現在飲食習慣也改變，不辣吃不下去，但其實懷孕初期，很害怕這胎又是兒子，「我是要開幼稚園」，但產檢那一天得知是女兒，立刻打電話叫老公衛斯理：「老公來幫你女兒付錢，他說『確定了嗎？好，我立刻過去』，馬上飛車過來10分鐘就到，覺得女兒吸引力這麼大，前世情敵出現。」

▲▼朱芯儀宣佈懷孕首出席活動。（圖／記者湯興漢攝）

朱芯儀懷胎累人，上個月竟發生意外，某天清晨2、3點，下樓梯要倒水，結果踩空跌倒，頭撞到樓梯邊角，整頭都是血，趕快送醫院，當下不知道有這麼大傷口，只覺得很痛，最後縫了三針，但因懷孕不能照X光，只知道有輕微腦震。

朱芯儀自己有子宮肌腺症，所以懷孕機率很低，沒想到接連2胎生兒子，這一胎妹妹又來報到，衛斯理一出去被朋友稱呼：「神射手，怎麼這麼會生。」被問傳授技巧？她笑說：「叫大家繳入場費，開班授課，不然秘密無法跟你們說。」她也說，如果經濟能力許可，不排斥生第四胎。