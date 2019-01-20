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林心如自拍素顏照「臉腫成豬頭」！　睡前連吃3碗泡麵

記者劉宜庭／綜合報導

林心如和霍建華2016年閃電結婚後，如今育有2歲寶貝女兒小海豚，家庭生活幸福美滿，平時常透過社群網站分享生活、工作點滴的她，近來因為在晚上連吃了3晚泡麵，導致隔天臉腫成「豬頭」一般，然而照片曝光後，仍大獲網友好評，被讚美麗依舊。

▲林心如自拍素顏照「臉腫成豬頭」！　睡前連吃3碗泡麵。（圖／翻攝自林心如臉書）

▲林心如42歲依舊維持緊致凍齡美貌。（圖／翻攝自林心如臉書）

林心如20日下午透露，前一晚「捨命陪君子」，「連咳了3碗泡麵，泡飯泡粉絲…果然今天臉腫得像豬頭。」她除了笑說，自己臉腫到眼睛都快睜不開了，文末還用無奈語氣宣布：「減肥計畫再次失敗……。」

發文同時，林心如曬出一張自拍照，畫面中，她素顏入鏡，對著鏡頭露出甜美微笑，肌膚依舊光滑水嫩，絲毫沒有歲月留下的痕跡，一點都看不出已經是一個孩子的媽了，不少粉絲也嘴甜誇讚，一點都看不出臉腫跡象，「還是好美喔」、「素顏都這麼美」、「看不出來腫，一樣很漂亮」。

▲林心如自拍素顏照「臉腫成豬頭」！　睡前連吃3碗泡麵。（圖／翻攝自林心如臉書）

▲林心如自拍素顏照，自嘲臉腫得像「豬頭」。（圖／翻攝自林心如臉書）

除此之外，也有不少人好奇，林心如文中提到「捨命陪君子」，是否是指老公霍建華，「不過陪哪位君子吃的啊」、「陪誰了？陪了華哥嗎？」在網路上意外引發一陣熱議。

▲林心如自拍素顏照「臉腫成豬頭」！　睡前連吃3碗泡麵。（圖／翻攝自林心如臉書）

▲林心如自拍素顏照「臉腫成豬頭」！　睡前連吃3碗泡麵。（圖／翻攝自林心如臉書）

▲林心如與霍建華婚後感情甜蜜。（圖／翻攝自林心如臉書）

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林心如, 霍建華, 霍建華林心如, 小海豚

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