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郭書瑤一彎腰「北半球掉出」！　M字腿撫胸…她跳一半歪腰吐舌

記者劉宜庭／綜合報導

郭書瑤（瑤瑤）人美聲音甜，還有姣好身材，近幾年雖然轉往戲劇圈默默耕耘，但「宅男女神」的地位仍然屹立不搖，如今的她稚氣漸脫，越來越有小女人的韻味，近來放送一段辣舞畫面，更是讓大票網友鼻血狂流、紛紛狂喊太犯規啦！

▲郭書瑤辣舞驚豔網友。（圖／翻攝自郭書瑤臉書）

▲郭書瑤辣舞驚豔網友。（圖／翻攝自郭書瑤臉書）

▲郭書瑤擁有E罩杯魔鬼身材。（圖／翻攝自郭書瑤臉書）

郭書瑤20日深夜透過Instagram發文，PO出一段熱舞影片，畫面中，她腳踩高跟鞋，穿著短版深V領上衣，搭配激短牛仔熱褲，隨著音樂擺動身軀熱舞，過程中，她頻頻大動作扭動身軀，衣服難免被拉扯到，期間還一度深深彎下腰，掉出北半球和超深事業線，讓傲人胸型呼之欲出，身體線條也隨之展露。

▲郭書瑤辣舞驚豔網友。（圖／翻攝自郭書瑤Instagram）

▲郭書瑤辣舞驚豔網友。（圖／翻攝自郭書瑤Instagram）

▲郭書瑤辣舞驚豔網友。（圖／翻攝自郭書瑤Instagram）

▲郭書瑤辣舞驚豔網友。（圖／翻攝自郭書瑤Instagram）

▲郭書瑤辣舞驚豔網友。（圖／翻攝自郭書瑤Instagram）

此外，郭書瑤不時做出甩髮、摸胸、M字腿等性感動作，然而，期間一度因為驚覺跳錯舞步，慌張吐舌笑場，可愛反應笑翻網友，不少網友則紛紛留言大讚，「線條太美了」、「跳錯都性感」、「太犯規了啦」，這段影片PO網不到一個小時，就吸引超過5萬人次觀看，意外在網路上掀起一陣熱烈討論。

▲郭書瑤辣舞驚豔網友。（圖／翻攝自郭書瑤Instagram）

▲郭書瑤發覺自己跳錯俏皮吐舌。（圖／翻攝自郭書瑤Instagram）

▲郭書瑤辣舞驚豔網友。（圖／翻攝自郭書瑤Instagram）

▲郭書瑤辣舞驚豔網友。（圖／翻攝自郭書瑤Instagram）

▲郭書瑤M字腿。（圖／翻攝自郭書瑤Instagram）

▲郭書瑤辣舞驚豔網友。（圖／翻攝自郭書瑤Instagram）

▲郭書瑤辣舞驚豔網友。（圖／翻攝自郭書瑤Instagram）

▲郭書瑤笑場，一彎腰胸型全露。（圖／翻攝自郭書瑤Instagram）

▼郭書瑤辣舞。（影片／取自郭書瑤Instagram，如遭刪除請見諒。）

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郭書瑤, 瑤瑤

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