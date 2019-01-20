《模犯生》阿班10年前長這樣！　「整容級變化」網友全驚呆

記者劉宜庭／綜合報導

泰國男星查農桑提納同庫（Chanon Santinatornkul）擁有帥氣外型，因在夯片《模犯生》（Bad Genius）演出「阿班」一角爆紅，被受台灣觀眾所知曉。近來各大社群流行起「十年挑戰（10yearschallenge）」，他也在IG分享自己10年前的青澀模樣，讓不少網友乍看之下，差點認不出來是他！

▲查農憑藉電影《模犯生》爆紅，打開在台灣的知名度。（圖／資料照／CatchPlay提供）

查農19日透過Instagram發文，曬出自己10年前後對比照，其中兒時舊照中，他剃著小平頭，戴著細框眼鏡，對著鏡頭露出青澀微笑，膚色與如今相較之下，也明顯黑了好幾階。

▲查農的「十年挑戰」。（圖／翻攝自查農Instagram）



照片一PO網，查農讓不少網友險些認不出來，「整容級」的改變，讓眾人驚訝不已，許多粉絲更紛紛表示，「變化也太大了吧」、「好震撼」，也有人笑說，「10年養成真的值得」、「部要小看身邊的人」，在網路上意外引發一陣熱議。

▲查農原先的單眼皮極具特色。（圖／翻攝自查農Instagram）



事實上，查農原先有著極具特色的單眼皮，不過前陣子坦承，飛南韓動手術，割了雙眼皮，他表示，這件事是自己的決定，並非公司要求，過去工作拍照時，常會發現很多問題都是出現在眼睛，經過一番深思熟慮，探聽過許多診所，諮詢許多友人、粉絲的意見，並且做過許多功課後，才鼓起勇氣，真的飛往南韓動手術。

▲查農認了飛南韓割雙眼皮。（圖／翻攝自查農Instagram）



當時查農透露，切完雙眼皮復工拍照後，「覺得真的對症下藥了。」他從未刻意隱瞞此事，一開始卻很少有人主動來問他，身邊親友也鮮少發現，有時還是他自己跑去問說，「欸！我割了雙眼皮，有看到嗎？」直率反應被讚相當誠實，反而大獲網友好評。