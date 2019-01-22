站180cm孫安佐旁邊　放火「真實身高」露餡了！

記者劉宜庭／綜合報導

孫安佐從美國回到台灣後，開始經營Youtube網路社群，19日中午現身動漫展時，吸引大批媒體，他一度怒嗆：「再這樣不逛了。」之後隨即陷入動漫世界，期間還和網紅放火討論動漫角色，然而2個人並肩站在一起，明顯有落差的身高，也意外成為眾人關注亮點之一，引發討論。

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▲孫安佐、放火19日都有去逛動漫展。（圖／翻攝自孫安佐Instagram）

逛完動漫展後，連放火都忍不住驚嘆，「好多記者喔。」隨後2人搭進電梯，孫安佐立刻提議：「我覺得真的以後我們可以拍一段，我跟你去練（健身），你覺得怎麼樣？」放火回說，「是可以阿，我是真的滿想練身材的。」孫安佐也隨即附和喊，「男人就是要有身材！」

▲孫安佐邀請放火一起拍片、練身材。（圖／翻攝自YouTube／Sun 孫安佐的頻道 Edward）

接著，放火開始分享心得：「如果來動漫展，剛開始不要被抱枕迷住，像我買太多，因為我看到《Angel Beats!》，我又看到《緣之空》…。」聽到這裡，一旁的孫安佐忍不住驚嘆，「哇賽！你有看緣之空喔！」聽見放火回說當然有，他下秒開玩笑說，「如果是妹控的話，請記得不要太過張揚。」放火則笑回，「我會等她長大的。」

▲孫安佐、放火交流動漫話題。（圖／翻攝自YouTube／Sun 孫安佐的頻道 Edward）

回到家後，孫安佐開心拆開當天的戰利品，買了一個印有動漫角色「夏洛特」圖案的抱枕，加上家中原本就有「真白」的抱枕，他隨即左擁右抱爽喊，「這樣就有兩個女友了，爽！」不過下秒立刻笑說，「希望02（動漫角色）不要看到。」最後，他也坦言，很高興可以見到很多粉絲，跟大家一起拍照，「其實滿開心的。」雖然被記者圍繞，讓他覺得有點煩，不過下次有機會的話，他仍期待可以再跟大家見面，「恩，沒有問題的！」

▲孫安佐與「2個女友」。（圖／翻攝自YouTube／Sun 孫安佐的頻道 Edward）

引人注意的是，影片在21日PO網後，不少人發現，原先有著169公分、看起來屬高挑的放火，站在180公分的孫安佐旁邊，立刻矮了一大截，大約低了整整半顆頭、接近肩膀，對方一度還需低頭看著他，真實身高也隨之現形，引來部分網友笑虧，「發現放火在裡面有點矮」、「發現兩人有個萌萌的身高差」、「是安佐太高，還是放火偏矮XD﻿」、「原來放火那麼矮？」也意外成為眾人關注焦點，不少人也期待2人未來能有更多合作，引發一陣熱議。