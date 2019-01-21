女主播挺4個月孕肚搭捷運「沒人讓座」　心寒：台灣教育出問題

記者劉宜庭／綜合報導

美女主播陳乃瑜2017年11月升格當媽，生下天蠍座帥兒，相隔2年後，她於元旦當天宣布喜訊，肚中又懷上二胎，當時她曾笑說，「可以拜託大家在捷運和公車上讓座給我嗎？」沒想到，如今她搭乘大眾運輸工具，依然遇上沒人讓座的狀況，為此忍不住嘆，「現在的人都好冷漠…。」

▲陳乃瑜目前懷孕4個多月。（圖／翻攝自Facebook／陳乃瑜Evalyn Chen）



陳乃瑜如今懷孕4個多月，孕肚已經很明顯，近來外出搭捷運時，身上也有別著「助妳好孕」徽章及貼紙，卻依然沒人讓座給她，為此忍不住嘆，「我就說我們的教育出問題了咩，拜託網友不要炮我。」她表示，常看見有人坐在博愛座上低頭滑手機，搭公車時，也常遇到一名年輕女性霸佔博愛座、戴著眼罩補眠。

「老實說，我真的滿難過的，我們台灣人怎麼變成如此冷漠狠心自私的人…。」陳乃瑜發文後，不少網友感嘆，「台灣最美的風景」似乎變調了，然而在PTT上，也有部分酸民提出批評與質疑，她也在21日晚間發文，逐一做出回應，面對有人問說怎不搶座？她表示，其實自己真的有搶過，「但是因為肚子行動比較沒那麼敏捷，常常搶輸…。」

至於為何不改搭小黃？陳乃瑜則回說，「對不起我嫁得不好，出入上班沒有轎車代步，我也賺得不夠，還有小孩要養，無法搭計程車上下班。」她表示，自己也常在捷運、公車上看見戴著好孕徽章或貼紙的孕媽媽，過去也經常會主動讓座給老弱婦孺，尤其是會讓座給帶著小孩的爸媽，「或許是自己當了媽，更能理解帶著小孩出門的辛苦…。」

▲陳乃瑜戴著好孕貼紙及徽章搭捷運。（圖／翻攝自Facebook／陳乃瑜Evalyn Chen）



陳乃瑜坦言，從得知懷孕以來，每天都會記錄孕期點滴，包括通勤時遇到的各種狀況，「有時候近一小時的通勤路上，有時乾嘔想吐，或是低血壓頭昏，腰酸背痛，也只能忍耐站著。」她也透露，過去其實有過流產經驗，擔心懷孕初期較不穩定，於是她從懷孕6周得知有孕時，就開始戴著好孕貼紙、徽章上下班，「兩個多月以來，被讓座的機率大約低於一成…。」

陳乃瑜接著說，2018年12月初時，去了一趟上海，「其實我過去對於大陸印象很差，但是這次在上海搭地鐵，每次都有熱心民眾主動讓座給帶著小孩的我，或許看到我這麼說，又有人會質疑那我怎麼不滾出台灣？我只是希望我的家鄉更好。」文末，她也表示，「當然，我的家鄉已經是最好的，最棒！畢竟台灣最美的風景是人！」