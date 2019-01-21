小賈斯汀婚禮嘉賓名單外流！　一字排開「全是大咖」

記者劉宜庭／綜合報導

加拿大小天王小賈斯汀（Justin Bieber）跟模特兒海莉（Hailey Bieber）被爆出已經在2018年9月登記結婚，在法律上已經是正式夫妻，日前也有消息傳出，2人決定將於2月28日舉辦婚禮，目前正全心籌備中，女方叔叔近來受訪時，也鬆口爆料喜宴當天，可能會參與的嘉賓名單。

▲小賈斯汀與海莉目前正忙著籌備婚禮。（圖／翻攝自海莉Instagram、CFP）

艾爾蘭鮑德溫（Ireland Baldwin）是海莉的表妹，近來受訪時，大讚海莉和小賈斯汀是天生一對，雙方都經歷過相同的掙扎與壓力，正好能夠互相扶持，「2人私下為人都很親切，彼此欣賞且相愛。」

雖然艾爾蘭並未鬆口任何婚禮細節，「我們很高興要去參加婚哩，但還不知道地點和時間。」不過，海莉的叔叔比利鮑德溫（Billy Baldwin）卻鬆口爆料，指出超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）和坎達爾珍納（Kendall Jenner），以及與海莉熟識的「卡達夏家族」閨蜜們都會到場。此外，之前也有外媒報導，饒舌歌手史考特（Travis Scott）也將會是婚禮座上賓，外流名單一字排開全是大咖，也讓粉絲期待不已。

▲吉吉哈蒂德。（圖／達志影像）



▲坎達爾珍納。（圖／達志影像）



▲饒舌歌手特拉維斯史科特。（圖／取自史科特臉書）



事實上，先前就有消息傳出，小賈斯汀和海莉原本預定在1月舉辦婚禮，但為了要配合親友的時間，希望確保所有最愛的人都能到場，因此決定將婚禮日期再延後，目前最新消息傳出應是在2月28日舉行婚宴。日前也有知情人士爆料指出，爆料還稱，結婚典禮的主題基本上已確定，舞者也開始彩排，小賈斯汀還邀來了自己的專屬DJ泰詹姆斯（Tay James）負責婚禮的音樂播放，小倆口也已經完全進入「籌備婚禮」的狀態當中。

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