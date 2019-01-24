斯亞尾牙「掉出超兇半球」！　對比12年前《黑澀會》網驚：真的長大了

記者劉宜庭／綜合報導

藝人陳斯亞過去以「糖果」之名，成為黑澀會美眉闖蕩星河，後來被吳宗憲的經紀公司簽下、順利發片，甚至站上小巨蛋舞台表演，星途備受看好。近來適逢尾牙季，她受邀擔任表演嘉賓，破尺度挑戰性感服裝現身，火辣穿搭一登場，立刻讓全場驚呼連連。

▲斯亞尾牙表演穿超辣。（圖／翻攝自斯亞臉書）



斯亞23日結束尾牙表演後，隨即透過Instagram分享當晚穿搭，以及與舞者們的一系列性感合照，文中更開心表示，「給它辣起來。」畫面中，她頂著招牌短髮，破尺度穿著性感挖洞，從頭到腳共有4段式鏤空造型，包括胸前大開深V，掉出豐滿東、西半球，胸下及兩邊腰側也各挖出大洞，加上激短褲與膝上靴之間的白嫩大腿，讓火辣身材一覽無遺。

▲斯亞和舞者一出場，立刻讓現場觀眾驚嘆連連。（圖／翻攝自斯亞臉書）

火辣裝扮一登場，斯亞不但讓現場觀眾驚呼連連，同時也獲得不少網友好評，許多粉絲更紛紛嘴甜誇讚，「有夠正」、「太性感了吧」、「辣到犯規」，也有人回憶起她2007年起，在《黑澀會》的清純甜美模樣，與如今呈現強烈對比，忍不住驚嘆，「哇超美火辣辣，糖果真的長大了」、「這也反差太大了」、「無法想像還是小時候的糖果現在這麼火辣。」在網路上意外掀起一陣熱議。

▲斯亞以前在節目中是人氣美眉之一。（圖／翻攝自網路）