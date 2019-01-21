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Ella：為什麼青蛙怕冷？　1歲勁寶淡定回「呱呱呱」網友全笑瘋

記者劉宜庭／綜合報導

女星Ella（陳嘉樺）跟老公賴斯翔（賴解孵）結婚5年，2017年迎來兒子「勁寶」誕生，一家三口幸福、美滿。常在社群網站分享育兒點滴的她，近來PO出一段影片，年僅1歲的勁寶，已經開始會和媽媽對話，母子倆幽默互動，笑翻大票粉絲，掀起一陣熱議。

▲Ella：為什麼青蛙怕冷？　1歲勁寶淡定回「呱呱呱」網友全笑瘋。（圖／翻攝自Facebook／陳嘉樺 Ella）

▲Ella：為什麼青蛙怕冷？　1歲勁寶淡定回「呱呱呱」網友全笑瘋。（圖／翻攝自Facebook／陳嘉樺 Ella）

▲Ella：為什麼青蛙怕冷？　1歲勁寶淡定回「呱呱呱」網友全笑瘋。（圖／翻攝自Facebook／陳嘉樺 Ella）

▲Ella和解孵婚後育有兒子「勁寶」。（圖／翻攝自Facebook／陳嘉樺 Ella）

Ella於21日透過Instagram發文關心粉絲，「天氣變冷，大家要注意保暖哦，不要被冷到囉。」同時PO出一段影片，將鏡頭對準勁寶後，她開心發問：「世界上最怕冷的動物是青蛙，為什麼？因為青蛙怎麼叫？」有趣的是，配合度超高的勁寶，下秒立刻喊出，「呱～呱～呱～。」同時臉上流露淡定表情，萌翻大票眾人。

然而，有部分網友聽完後還是疑惑，不解為何青蛙怕冷，有粉絲留言幫忙解答，「台語，呱（諧音：寒）。」Ella見狀，也不忘留言笑說，「感謝翻譯。」

▲Ella：為什麼青蛙怕冷？　1歲勁寶淡定回「呱呱呱」網友全笑瘋。（圖／翻攝自Facebook／陳嘉樺 Ella）

▲勁寶淡定配合Ella模仿青蛙叫聲，萌翻大票網友。（圖／翻攝自Facebook／陳嘉樺 Ella）

文末，Ella也欣慰表示，「勁寶的語言發展的真好。」同時也不忘自嘲，「勁寶的媽媽幽默的真好。」影片曝光後，母子倆超萌互動，也引來不少粉絲留言大讚，「太有梗了」、「哈哈哈好療癒，忍不住聽了好多次」、「配合的天衣無縫啊」，意外引發一陣熱議。

▼勁寶萌喊呱呱呱。（影片／取自Facebook／陳嘉樺 Ella，如遭刪除請見諒。）

 
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