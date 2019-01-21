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最強SOLO新人！姜丹尼爾四月單飛出道　朴志訓2月開個人FM

記者蕭采薇／綜合報導

南韓限定男團Wanna One將在27日最終演唱會後解散，他們的團體合約也已經在去年12月31日劃下句點，成員日後的活動也開始逐漸明朗。人氣成員姜丹尼爾21日在Instagram開直播，宣布開通官咖，並透露：「今後的計劃還不能說得太仔細，但4月會跟大家見面。」

▲▼姜丹尼爾。（圖／翻攝自姜丹尼爾IG）

▲姜丹尼爾將在四月SOLO出道。（圖／翻攝自姜丹尼爾IG）

姜丹尼爾原先所屬的經紀公司為MMO娛樂，和Wanna One成員尹智聖是同一間公司。尹智聖先前已確定會推出SOLO歌曲，並以音樂劇演員正式出道。姜丹尼爾21日在Instagram開直播，宣布開通官咖，並透露：「今後的計劃還不能說得太仔細，但4月會跟大家見面。」隨後經紀公司也證實，他預計將在4月推出新曲，準備SOLO出道。

▲▼姜丹尼爾。（圖／翻攝自姜丹尼爾IG）

▲姜丹尼爾將在四月SOLO出道。（圖／翻攝自姜丹尼爾IG）

Wanna One其他人員也各自有動靜，裴珍映的個人官咖也在21日開通，等於宣告未來也將走個人形式發展。裴珍映透過V App直播透露：「為了演唱會，我們準備了各種特別的舞台，希望大家多多期待。」並預告會在畢業典禮當天，穿著校服做直播。

▲▼Wanna One朴志訓和裴珍映將舉辦個人活動。（圖／翻攝自VAPP、官網）

▲裴珍映開通個人官咖。（圖／翻攝自VAPP）

此外，成員朴志訓經紀公司Maroo企劃也在21日表示，將在2月9日舉辦朴志訓的首次單獨粉絲見面會《2019 ASIA FAN MEETING IN SEOUL FIRST EDITION》，成為Wanna One之中第一個舉辦個人見面會的成員。

▲▼Wanna One朴志訓和裴珍映將舉辦個人活動。（圖／翻攝自VAPP、官網）

▲朴志訓將舉辦個人粉絲見面會。（圖／翻攝自官網）

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

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