玄彬同框孫藝真喊「下次想一起甜甜蜜蜜」　曖昧情3個月前就有端倪

記者蕭采薇／綜合報導

南韓女神孫藝真日前被爆死會，對象正是男神玄彬，當時經紀公司出面滅火，指兩人並沒有一起遊玩，是分別到美國旅行。不過21日玄彬和孫藝真被直擊相偕現身洛杉磯超市，讓緋聞再次浮上檯面，事實上兩人在合作電影《極智對決》時，就有不少曖昧火花。

▲玄彬和孫藝真在宣傳《極智對決》時就相當曖昧。（圖／翻攝自韓網）



電影拍攝結束後，孫藝真與玄彬也拍出好默契，在《極智對決》宣傳期間，當玄彬被問及與孫藝真合作演出後，給對方打幾分的分數？玄彬先是透露其實在片場很依賴孫藝真，但卻要扣對方10分，只願意給90分。接著逗趣表示：「劇情設定關係，兩人大部分時間都是用視訊，隔著機器在對戲，因此覺得拍攝時很少見面，太可惜了！所以要扣10分！」孫藝真則笑著回應：「我給100分！因為是玄彬， 所以無條件給滿分。」

▲玄彬和孫藝真在宣傳《極智對決》時就相當曖昧。（圖／翻攝自韓網）

玄彬當時還表示，如果有機會，希望跟孫藝真不是對決的角色，而是能換成浪漫愛情片或喜劇片，笑著說：「如果能跟孫藝真拍那種甜甜蜜蜜的劇，也一定會很有趣的吧！」3個月前電影宣傳時兩人更有不少親密同框照片，甚至是合影放上愛心，充滿粉紅泡泡的互動，如今看來更添曖昧。

▲玄彬和孫藝真在宣傳《極智對決》時就相當曖昧。（圖／翻攝自韓網）