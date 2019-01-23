快訊／鄭惠中現身被罵爆「丟臉！」　議員回嗆：欺負低收入戶對嗎

記者田暐瑋／綜合報導

文化部長鄭麗君遭資深藝人鄭惠中甩一巴掌，臉上留下巴掌印，引發外界譁然。鄭惠中23日上午到達文化部親自向部長道歉，現場擠滿抗議民眾，她一現身就被狂罵：「丟臉！」一旁的議員應曉薇則是替她反擊：「你這樣欺負低收入戶對嗎？沒人保護她我就會來保護！」

▲鄭惠中記者會。（圖／ETtoday）

藝人鄭惠中甩文化部長鄭麗君巴掌事件持續延燒，國民黨副主席郝龍斌晚間表態「這一耳光，官逼民反」，批評文化部去中國化政策，引發熱議。余天正在直播，得知郝龍斌挺鄭惠中，當場不滿表示：「意思是應該都用動手的方式解決事情嗎？那可以啊，大家來吧！」

余天直率嗆聲，批評郝龍斌不該支持鄭惠中，「你挺這個動手打人的事情？那好吧，大家來試試看吧，我以後叫人看到你就打！」他認為有什麼事情都應該好好講，而不是使用暴力的方式，「有什麼事情都可以溝通的嘛！」表達對鄭惠中和郝龍斌的不滿。

事實上，余天稍早也對鄭惠中打鄭麗君一事發表看法，認為台灣最可貴的就是民主，「但實不該以民主之名行暴力之實，對於不同意見可以表達的方式有很多種，但選擇最粗暴的打人方式，就是不應該，我強烈反對這樣的行為。」他平時很挺圈內人，但這回支持鄭麗君提告，批評鄭惠中的行為「讓人厭惡」。