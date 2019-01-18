男星月租86萬住「二級古蹟豪宅」！　城堡式建築內部曝光…一整排古董

記者劉宜庭／綜合報導

香港歌手張敬軒出道17年，因參加陸綜《歌手》打開知名度，近來，他在節目中公開自家豪宅的內部裝潢，裡頭不僅擺滿各式古董，房子本身還是二級古蹟，每個月房租高達人民幣19萬（約台幣86萬），宛如歐式城堡的建築，在網路上引發熱烈討論，也因此登上微博熱搜榜首。

▲張敬軒出道17年，歌唱實力備受肯定。（圖／翻攝自張敬軒微博）



畫面中，張敬軒以模擬與鄰居對話的方式，介紹自己目前住著的古蹟豪宅，家中空間十分寬敞，客廳擺滿許多古董家具，飯廳更掛著水晶吊燈，牆上還有立體鹿雕像當作擺飾，典雅又充滿歐洲風的裝潢，宛如住在城堡一般奢華，讓人羨慕不已。

▲張敬軒客廳全是古董。（圖／翻攝自秒拍）

張敬軒透露，家裡擺放的，都是自己保存許多的東西，且家中古董的價格其實不高，「大家都以為古董很貴，但其實比買新的便宜。」至於為何會選租這間房子？他說，當初是無意間經過這裡，發現這間很美的古老大屋，才好奇看看，後來才知道，這屋子是香港大學轄下的文物，他坦言，「從第一次來，到真的能租下，經過了5年的時間。」

▲張敬軒家中飯廳吊有水晶燈。（圖／翻攝自秒拍）

▲張敬軒的廚房。（圖／翻攝自秒拍）

張敬軒介紹起住家外觀時也透露，這些哥德式混合的建築，在1920、1930年時是很反傳統的，而當他看著這些香港的老建築，心情其實很複雜，「三級文物或二級，只要業主對發展的方向有其他想法的話，其實他們是可以不需要通過一些公眾諮詢就可以拆了。」

▲張敬軒豪宅位於香港薄扶林，是香港二級歷史建築。（圖／翻攝自秒拍）



不過，張敬軒說：「我希望自己利用自己工作的便利，可以宣傳一下這個地方，就算自己有一天不再住在這裡，但起碼這個地方多了人關注，或者多了人記住它，可能將來在它的保育價值，或者文物價值，會有更多的可能性。」據陸媒報導，張敬軒的豪宅位於香港薄扶林，是香港二級歷史建築，房子約有90坪的空間，每個月房租高達人民幣19萬（約台幣86萬）。