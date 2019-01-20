吳宗憲罕見脫了！凹凸手臂肌man炸　「真實膚色」秒現形

記者劉宜庭／綜合報導

天王吳宗憲（憲哥）憑著機智詼諧的功力，站穩華人演藝圈綜藝一哥地位，手上的節目皆有亮眼收視，也經常在社群網站分享生活、工作趣事，沒想到，他近來罕見曬出一張露出上半身肌肉的照片，真實膚色也隨之曝光，意外引發一陣熱議。

▲吳宗憲飛馬來西亞錄《玩很大》。（圖／翻攝自吳宗憲臉書）

近來，吳宗憲隨著《綜藝玩很大》團隊，飛往馬來西亞錄影，他20日中午發文，向當地粉絲喊話：「厲害啦！到馬來西亞檳城來宣傳台灣的觀光，小鎮漫遊……馬來西亞的朋友真的很熱情，希望你們都到台灣來，讓我們好好款待你們喔……。」

▲吳宗憲罕見秀出健壯身材。（圖／翻攝自吳宗憲臉書）

引人注意的是，吳宗憲這次的附圖，竟是難得放送的肌肉照，畫面中，他站在頂樓遠眺海景，戴著墨鏡搭配鴨舌帽，赤裸著上身，大方露出健壯身材和手臂、背部肌肉。

此外，雖然照片只切到吳宗憲上半身，但仍不難看出，他脖子以下的膚色，明顯比臉白了好幾階，應是平時出外景時曬出的色差，真實膚色也意外掀起網友熱議，不少粉絲看了照片，也紛紛留言驚呼，「憲哥保持得很不錯喔」、「秀身材，害羞」，在網路上意外掀起熱議。

▲吳宗憲肌膚有色差，脖子以下明顯白了2階。（圖／翻攝自吳宗憲Instagram）