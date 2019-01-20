阿伯硬要合照暴衝：誰叫你是藝人！　王源遭拉扯衝突畫面曝光

記者劉宜庭／綜合報導

大陸男星王源是TFBOYS的成員，行程滿檔的他，日前穿著筆挺西裝服，帥氣現身北京人民大會堂出席活動時，卻在場外發生突發狀況，再離開的過程中，遇到一名男子強硬要求拍照，甚至一度被對方拉扯，畫面曝光後，讓不少粉絲看了心疼不已。

▲王源17日現身北京出席活動。（圖／翻攝自王源工作室微博）



影片中，一名阿伯在人民大會堂門口，強硬要求要和王源合照，面對現場數名工作人員上前回絕，他仍不斷暴衝，甚至一度拉扯王源的手，同時頻頻大吼：「就得照相！誰讓你是藝人阿，就在這裡我就要照相，別欄我，有什麼不能合影的阿？有什麼不可以的啊？」

▲男子不顧工作人員阻攔，拉扯王源的手要求合照。（圖／翻攝自微博）

過程中，王源一直保持沉默，然而當他的手被男子拉扯時，他一度失去重心險衰，並轉身抽出被拉著的手臂，掙扎畫面讓不少粉絲心疼不已。此外，當天被拉扯求合照的，還有男星馮紹峰，當時一名女粉絲同樣暴衝向助理喊，「求你了，我特別喜歡他。」被拒絕後，仍上前拉住馮紹峰，最後被工作人員支開，馮紹峰才順利進入會場。

▲馮紹峰同樣被女狂粉拉扯要求合影。（圖／翻攝自微博）



這2段影片在網上傳開，更在20日登上微博熱搜榜首，不少粉絲替偶像感到心疼不捨，許多人也紛紛留言，氣憤呼籲，「明星也是有人權的好嗎」、「藝人也應該得到基本的尊重」、「追星請理智啊」，在網路上掀起一陣熱議。

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