ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

阿伯硬要合照暴衝：誰叫你是藝人！　王源遭拉扯衝突畫面曝光

記者劉宜庭／綜合報導

大陸男星王源是TFBOYS的成員，行程滿檔的他，日前穿著筆挺西裝服，帥氣現身北京人民大會堂出席活動時，卻在場外發生突發狀況，再離開的過程中，遇到一名男子強硬要求拍照，甚至一度被對方拉扯，畫面曝光後，讓不少粉絲看了心疼不已。

▲王源、馮紹峰被求合照遭拉扯。（圖／翻攝自王源工作室微博）

▲王源、馮紹峰被求合照遭拉扯。（圖／翻攝自王源工作室微博）

▲王源17日現身北京出席活動。（圖／翻攝自王源工作室微博）

影片中，一名阿伯在人民大會堂門口，強硬要求要和王源合照，面對現場數名工作人員上前回絕，他仍不斷暴衝，甚至一度拉扯王源的手，同時頻頻大吼：「就得照相！誰讓你是藝人阿，就在這裡我就要照相，別欄我，有什麼不能合影的阿？有什麼不可以的啊？」

▲王源、馮紹峰被求合照遭拉扯。（圖／翻攝自微博）

▲男子不顧工作人員阻攔，拉扯王源的手要求合照。（圖／翻攝自微博）

過程中，王源一直保持沉默，然而當他的手被男子拉扯時，他一度失去重心險衰，並轉身抽出被拉著的手臂，掙扎畫面讓不少粉絲心疼不已。此外，當天被拉扯求合照的，還有男星馮紹峰，當時一名女粉絲同樣暴衝向助理喊，「求你了，我特別喜歡他。」被拒絕後，仍上前拉住馮紹峰，最後被工作人員支開，馮紹峰才順利進入會場。

▲王源、馮紹峰被求合照遭拉扯。（圖／翻攝自微博）

▲馮紹峰同樣被女狂粉拉扯要求合影。（圖／翻攝自微博）

這2段影片在網上傳開，更在20日登上微博熱搜榜首，不少粉絲替偶像感到心疼不捨，許多人也紛紛留言，氣憤呼籲，「明星也是有人權的好嗎」、「藝人也應該得到基本的尊重」、「追星請理智啊」，在網路上掀起一陣熱議。

►點我看王源、馮紹峰遭拉扯影片

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

「36H李毓芬」認了影片是她！　 替前夫還債「做了件傻事」

推薦閱讀

溫嵐消失2年近照曝光！　網友一看全驚呆「認不出來」

五月天瑪莎媽質疑夫外遇閨蜜！　「她勾搭我老公」被告妨害名譽

聞劉至翰離婚…前妻林子瑄說話了！　揭8年前「婚變內幕」

林明禎PO這張照…老司機秒懂！E罩杯女神崩壞…網友全嚇瘋：被盜了？

36H陳香菱認了影片是她！　替前夫還學貸…悔年輕時「做了件傻事」

野生趙麗穎挺孕肚被拍　馮紹峰「抽菸畫面」挨轟！

超幸運！粉絲模仿周杰倫比YA拍照　過程全被「周董本尊」偷拍下

快訊／Mei懷第三胎！　阿弟報喜：前世情敵終於出現啦

男星月租86萬住「二級古蹟豪宅」！　城堡式建築內部曝光…一整排古董

連3天睡不到5hrs…演「昏迷病人」還是NG！　納豆敗在這點網笑瘋

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

阿翰班草同學10年前「激似炎亞綸」！　現況曝光網暴動

秦嵐「未修圖真相」長這樣！　陸網友嘆：終於相信她37歲了

周杰倫拍義大利美景…一拍到昆凌「瞬間放大1倍」　網全看傻！

求婚成功！袁艾菲曬鑽戒「我願意」　高顏值男友根本「短髮的她」

許瑋甯喝喜酒破尺度！　細肩帶洋裝「走光半球」網全看傻

大學生衝上台熱唱⋯是李聖經本人！　台下粉絲驚呆安靜了

曾之喬「沒有穿內衣」上街！高清裸背照曝光　網敲碗：轉正面

Gail媽九份遺失手機「一天找回」　警察見失主秒變粉絲

蕭敬騰觀眾超大咖！　「理科夫婦、賈修夫婦」高清照曝光

胡睿兒涉撿屍醜聞　林采緹曝「對老公降低信任」找吳宗憲求救

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

王源, 馮紹峰

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 快訊／蕭敬騰高雄開唱出意外！大螢幕掉下懸半空..宣布開放退票
  2. 余苑綺喜宴尷尬問澎恰恰紅包事件　余天：李亞萍就是大嘴巴
  3. 余苑綺挺過化療生女　李亞萍親解「補辦婚宴」原因
  4. 阿伯硬要合照暴衝：誰叫你是藝人！　王源遭拉扯衝突畫面曝光
  5. 蕭敬騰唱到一半…送咘咘BO妞超大驚喜！　金曲歌王「戴這個」小朋友嗨翻
  6. 余祥銓帶女友「見習」婚禮　李亞萍白眼虧：我也不指望他
  7. 余苑綺婚宴　李亞萍余祥銓「這件事」爭執新娘囧喊：不要吵！
  8. 小模聽話趴沙發　攝影師「脫光全身」從背後硬上！
  9. 董事長樂團合唱「日本妖之鬼狐」　重編《眾神護台灣》！
  10. 黃子佼淡水河邊開唱！　開心大喊「好妙！好特別的感覺」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366