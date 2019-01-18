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快訊／Mei懷第三胎！　阿弟報喜：前世情敵終於出現啦

記者劉宜庭／綜合報導

阿弟老婆Mei又懷孕了！蕭景鴻和邱馨葦結婚12年，共育有2名寶貝女兒，沒想到，他18日透過臉書報喜，愛妻肚中懷有男寶寶，「等了9年～我前世的情敵終於出現啦！」雖然老婆今年40歲，屬於高齡產婦，他仍嘴甜誇讚，「但在我眼中妳永遠25歲。」

▲快訊／Mei懷第三胎！　阿弟報喜：前世情敵終於出現啦。（圖／翻攝自阿弟臉書）

▲快訊／Mei懷第三胎！　阿弟報喜：前世情敵終於出現啦。（圖／翻攝自阿弟臉書）

▲Mei婚後生下2個女兒，如今又懷上第三胎兒子。（圖／翻攝自Mei、阿弟臉書）

蕭景鴻18日曬出超音波照報喜，公開老婆Mei懷上第三胎的好消息，他也透露，家中2個女兒知道媽媽懷孕後，更是變得加倍體貼，「出門都會主動幫媽媽提東西，老婆就連想起身拿杯水喝也都叫她媽坐好別動，我幫妳拿，看來她們也相當期待有個弟弟～。」

蕭景鴻也不忘向Mei肚中的兒子喊話，「我兒啊～你也要乖乖長大別讓你媽不舒服喔！畢竟她年紀也不小啦～。」他也不忘嘴甜對老婆說，「辛苦你了，雖然列入高齡產婦，但在我眼中妳永遠25歲。」文末，他難掩心中喜悅，誇讚超音波照中的寶寶鼻子超挺，目前還在思考要如何替兒子取名，「2019年只因你的到來而光彩心想事成。」

▲快訊／Mei懷第三胎！　阿弟報喜：前世情敵終於出現啦。（圖／翻攝自阿弟臉書）

▲阿弟透露，2個女兒得知Mei懷孕後加倍體貼媽媽，十分乖巧。（圖／翻攝自阿弟臉書）

事實上，阿弟和Mei結婚12年，感情一直甜蜜穩定，雖然當年25歲結婚時，因為仍是偶像團體一員，事業遭受不少波動，存款一度剩下3塊，夫妻倆並未喪志，想盡辦法賺錢，當時Mei更放下尊嚴，四處求機會，甚至會主動打電話跟製作單位求救，「如果這個禮拜不讓我來（錄通告），我下禮拜就沒有飯吃了。」2人一路打拼多年，才終於苦盡甘來。

2017年時，阿弟和Mei迎來結婚10周年，他特別設計驚喜，彌補當年沒下跪求婚的夢，Mei事後在臉書上曝甜蜜照，並說：「10年嫁給你真的很幸福。」雖然回想起這段日子，Mei不諱言說，有很多次想離婚的念頭，兩人一開始常因錢、小孩吵架，「但我當初嫁給他的時候，他就沒錢，10年後我也不會因為他沒錢就跟他離婚。」堅持一起同甘共苦，直到這兩年，家中經濟狀況改善許多，他們才開始有繼續拼第三胎的打算。

其實，Mei先前曾透露，2012年時也曾懷孕，但因子宮著床未完全，懷孕2、3個月時，有次錄影就感覺下體不適，上廁所才發現全都是血，最後還用外套遮住褲子，直到錄完影才去看醫生。Mei當時說，「那時候家裡狀況不好，發生這件事，阿弟也很難過，覺得怎麼讓我經歷這種事。」如今，小倆口終於等到三胎寶寶，家中即將迎接新成員，也讓不少粉絲又驚又喜，在網路上引發討論。

【蕭景鴻臉書全文】

12年前接連迎接兩個前世情人的到來
等了9年～我前世的情敵終於出現啦

兩位乖巧的小公主，知道媽媽有寶寶後加倍的體貼，出門都會主動幫媽媽提東西，老婆就連想起身拿杯水喝也都叫她媽坐好別動，我幫妳拿，看來她們也相當期待有個弟弟～

我兒啊～你也要乖乖長大別讓你媽不舒服喔！畢竟她年紀也不小啦～Mei 邱馨葦辛苦你了，雖然列入高齡產婦，但在我眼中妳永遠25歲

2019年只因你的到來而光彩心想事成

＃瞧瞧你的小鼻子挺的勒—覺得是該想想要叫你什麼呢。

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阿弟, 蕭景鴻, 邱馨葦, Mei

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