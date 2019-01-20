網嗆蔡阿嘎「爸媽都死了」！　二伯脫口「媳婦心聲」網狂讚中肯

記者李玟儀／綜合報導

台灣YouTuber的元祖蔡阿嘎為了慶祝10周年推出Q&A企劃，19日更新第2集「一句話激怒蔡阿嘎」，事先在Instagram上收集網友的內容，不過身為專業YouTuber的他心理素質很強，酸民留言根本打擊不了，甚至提到家人的部分也是笑笑帶過，不愧是老江湖。

▲▼一句話激怒蔡阿嘎。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）

網友為了挑戰激怒蔡阿嘎，丟出各種辛辣的留言，有人說：「你的每一部影片我都仔細看完，然後按不喜歡。」他和二伯看到留言瞬間大笑，異口同聲地說：「謝謝你仔細看完，感人謝謝你。」反正不管喜歡不喜歡，網友都看完了，從這個角度來說，根本不算是對蔡阿嘎的攻擊。

▲▼看到網友說到家人，蔡阿嘎非但不生氣，還中肯分析。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）

那如果攻擊家人，會對蔡阿嘎造成影響嗎？有網友挑戰極限留言：「你爸媽都死，你好可憐。」結果他不但沒生氣，還跟網友解釋：「我媽還沒死啦，是離婚啦！」他又分析：「妳現在覺得可憐對不對，這女生嘛（指留言網友），以後妳就會想嫁一個父母雙亡的，我跟妳講！」二伯緊接著露出竊喜小表情：「沒有婆婆真好。」想必戳中很多人妻的點。

▲男性網友也認同二伯的話，少了婆媳紛爭有助家庭和諧。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）

身為公眾人物，幾乎天天被網友罵，蔡阿嘎也不例外，他說從當YouTuber的第3年開始，就被罵「江郎才盡」，結果一轉眼都7年了，他還是在影片創作這條路上屹立不搖，除了江郎才盡之外，也曾被嘲諷是跳樑小丑、譁眾取寵等，他一派輕鬆地表示早就已經無感了，10年的修行果然有到位。