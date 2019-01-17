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《101》落選者在幹嘛？「他」找7少女組團　網推：出道就是顛峰

記者李玟儀／綜合報導

選秀節目《創造101》選出11位女孩出道後，其餘落選的選手最近在做什麼呢？有7位當初在節目中很有實力，可惜未能如願的選手最近組成了女團「疾風少女」，成團就搭上周星馳的電影作品，際遇堪稱無敵。

▲▼疾風少女。（圖／翻攝自電影新喜劇之王微博）

▲▼疾風少女。（圖／翻攝自電影新喜劇之王微博）

▲▼疾風少女。（圖／翻攝自電影新喜劇之王微博）

《101》雖然只有11個女孩以團體出道，但其實節目走紅的不只這11位，李子璇、劉人語、高穎浠、王菊、戚硯笛、呂小語及陳芳語7人最近組成限定團體「疾風少女」，配合周星馳的電影《新喜劇之王》，演唱主題曲《疾風》。

這7個女孩中像陳芳語、李子璇、劉人語、王菊都是很有個人特色，可惜當時在《101》中敗北，讓很多支持者失望，粉絲看到自己當時支持的選手能再次有表演機會，而且又是周星馳的電影，等於有了大平台，感動地直呼：「我Pick的女孩終於被星爺看到了。」

▲▼疾風少女。（圖／翻攝自電影新喜劇之王微博）

▲▼周星馳組成「疾風少女」為電影獻唱主題曲。（圖／翻攝自電影新喜劇之王微博）

▲▼疾風少女。（圖／翻攝自電影新喜劇之王微博）

在電影發布會當天，7人中有5人到場，其中李子璇代表成員感謝周星馳，「這首歌讓我們相信，我們的努力被大家看到了，謝謝導演對我們的支持和鼓勵。」周星馳也透露組成這個限定團體的原因，「聽說她們曾經失敗過，但是沒關係啊，誰沒失敗過呢？」他希望能透過這種方式鼓勵女孩們繼續努力。

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創造101, 火箭少女101, 疾風少女, 新喜劇之王

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