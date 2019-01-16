熊熊健身穿這樣！「G罩杯犯規擠壓」　滿到脹出小背心

記者李玟儀／綜合報導

女星熊熊外型甜美，擁有G奶好身材，個性也自然不做作，一直是許多男性心中的女神，甚至紅到南韓，當地媒體封她為「台灣美胸女神」。為了要維持前凸後翹的好身材，她很努力運動健身，但運動的影片卻意外成為粉絲福利。

▲熊熊健身。（圖／翻攝自熊熊IG）

熊熊胸前雄偉，不管穿什麼衣服都很容易變成爆乳，她的Instagram限時動態中分享健身影片，這次她身穿灰色背心外罩黃色罩衫，坐在椅子上挺直腰桿，上半身緊貼前方器材，雙手不斷向前推舉，明明沒有刻意賣弄性感，卻因為身材太好，在推動器材的時候，無意間形成胸前擠壓的效果，好身材一覽無遺。

▲熊熊的美胸紅到南韓。（圖／翻攝自Facebook／熊熊 Bear Genie、YouTube／격한공감TV）

事實上熊熊的美胸已經紅到海外，韓媒《격한공감TV》最近剪輯了一支關於熊熊的影片，介紹對方在台灣被評選為美胸女神、有高達70多萬按讚粉絲，並進一步描述女神不但是不到160公分的小隻馬美女，且擁有G罩杯的豐滿上圍，引起不少韓網友稱讚：「是韓國罕見的美胸！」

▲熊熊之前這套運動戰服很狂。（圖／翻攝自Facebook／熊熊 Bear Genie）

雖然擁有女孩稱羨的火辣身材，熊熊表示曾因此飽受困擾，甚至感到自卑，她透露胸部在國中急速成長，「當時還覺得這不是我的身體。」一度看到鏡子還會哭。不過長大後，她學著接受自己的身體，並且喜歡它，也變得更有自信。