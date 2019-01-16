ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

熊熊健身穿這樣！「G罩杯犯規擠壓」　滿到脹出小背心

記者李玟儀／綜合報導

女星熊熊外型甜美，擁有G奶好身材，個性也自然不做作，一直是許多男性心中的女神，甚至紅到南韓，當地媒體封她為「台灣美胸女神」。為了要維持前凸後翹的好身材，她很努力運動健身，但運動的影片卻意外成為粉絲福利。

▲▼熊熊健身。（圖／翻攝自熊熊IG）

▲熊熊健身。（圖／翻攝自熊熊IG）

熊熊胸前雄偉，不管穿什麼衣服都很容易變成爆乳，她的Instagram限時動態中分享健身影片，這次她身穿灰色背心外罩黃色罩衫，坐在椅子上挺直腰桿，上半身緊貼前方器材，雙手不斷向前推舉，明明沒有刻意賣弄性感，卻因為身材太好，在推動器材的時候，無意間形成胸前擠壓的效果，好身材一覽無遺。

▲熊熊的美胸紅到南韓。（圖／翻攝自Facebook／熊熊 Bear Genie、YouTube／격한공감TV）

事實上熊熊的美胸已經紅到海外，韓媒《격한공감TV》最近剪輯了一支關於熊熊的影片，介紹對方在台灣被評選為美胸女神、有高達70多萬按讚粉絲，並進一步描述女神不但是不到160公分的小隻馬美女，且擁有G罩杯的豐滿上圍，引起不少韓網友稱讚：「是韓國罕見的美胸！」

▲熊熊之前這套運動戰服很狂。（圖／翻攝自Facebook／熊熊 Bear Genie）

雖然擁有女孩稱羨的火辣身材，熊熊表示曾因此飽受困擾，甚至感到自卑，她透露胸部在國中急速成長，「當時還覺得這不是我的身體。」一度看到鏡子還會哭。不過長大後，她學著接受自己的身體，並且喜歡它，也變得更有自信。

推薦閱讀

王嘉爾很會唱！菸嗓版《安靜》釣出周杰倫　「7字評價」粉絲嗨了

Tank酗酒9年撞機車「吐黑血」　進重症病房「4原因」重生！

楊超越素顏長這樣！「洋娃娃圓眼消失」　網嚇到：完全不一樣

唐綺陽直播說溜嘴！點名許瑋甯「她老公」　爆內湖祕密結婚

《玩很大》挨轟：想逼走小鬼！　網抓包「不公平細節」：明顯偏心

楊超越失控吼叫！痛哭「我要辣椒醬，要逼死我」　團員嚇到呆掉

肉圓爸毆子虐妻...曾雅蘭火大開譙　「小孩錯在投錯胎，人渣！」

孫安佐講英文「完全變了」！雙聲道曝「監獄撿肥皂」戳破霸凌內幕

鹿希派第2個媽媽是「她」！　模仿「要加S」公開糾正吳宗憲

Ivy戲水「側門牙噴到海裡」　全劇組停工找假牙..結局超神！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

貴婦奈奈爆「根本沒結婚」！　黃博健被黑道綁架…她大哭求放人

歐陽娜娜「短髮」丟震撼彈！　耳下3公分「萌妹→老公」網暴動

劉至翰認了「與老婆決定離婚」！　5年婚姻破局…密會台大嫩妹

BLACKPINK「六億點擊神曲」官方MV被刪了！　TWICE、防彈也中招

凶版李毓芬「愛的啪3聲」緊貼上下晃！　H級實彈片外流…網傻眼：來真的

王傳一變惡鄰！　2罪狀起底…遭列入「億萬豪宅黑名單」

野生周渝民帶女兒逛動物園！　「同框喻虹淵」畫面曝光甜炸

8歲NeiNei芭蕾舞考試「學霸成績」出爐　吳尊女兒劈一字馬露大長腿！

大陸電視新限令：男藝人禁戴耳釘！　男偶像違規「節目全程馬賽克」

兒子過動症發作「像搖頭娃」地上打滾！　高山峰每天陪走3km上學

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

熊熊

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 熊熊健身穿這樣！「G罩杯犯規擠壓」　滿到脹出小背心
  2. 台灣Siri小姐是她！　藏6年曝光...朋友興奮狂問：妳會繞口令嗎？
  3. 奧斯卡威脅明星不准參加其它頒獎典禮　演員工會硬起來反擊
  4. 《玩很大》偏心KID道歉　吳宗憲「老兵欺負新兵」
  5. 才和弟弟大吵！企鵝妹宣布「要進演藝圈」　選這5間公司自薦：我想當明星
  6. 「36H李毓芬」24hr瘋狂做10次！　男方視角全程直播…對手爆是渣前夫
  7. Ivy戲水「側門牙噴到海裡」　全劇組停工找假牙..結局超神！
  8. 宋慧喬、朴寶劍笑容甜出汁　《男朋友》現代總裁宮鬥劇
  9. 「一對一私聊」尺度無極限！　辣模直播主把這變18禁天堂
  10. 《捍衛任務》第3集來了！　「最暴力的一集」動態海報帥炸

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366