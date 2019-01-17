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自己的紅包自己做！只要15元　「7懶人步驟」變世界唯一

文／C

農曆新年來臨，又到了破財...，呃不是，是包紅包孝敬長輩的時候了，不知道網友們小時候有沒有這種感覺，如果紅包不夠厚，好歹紅包袋也要特別一點。這幾年開始包紅包後，我起初都是在紅包袋上自己畫圖，再加幾句吉祥話，現在有更方便的方式自製專屬紅包袋了！

▲▼自製紅包袋。

▲超簡單自製紅包。

首先下載APP「玩美相機」，內建3種紅包袋圖樣模組，選擇適合的照片後，運用內建功能摳圖、去背，加入選定的模組之後，可以調整大小，最後再按儲存並分享到7-11的ibon隨拍即印，會獲得一組序號及QR CODE，在3天內可以到超商機器列印，印出來後沿著邊剪下來，再沿著線折好黏起來，專屬紅包袋就成功啦！

這次的活動為期1個月，從2019年1月14日到2月13日止，這段期間可以在小7的ibon列印，是用特殊的紙張，個人覺得類似西卡紙的厚度，每張15元，這段期間之後ibon的列印照片服務就恢復囉！

下面借用《ETtoday星光雲》社群小編家呆萌又有點懶的柴犬「財哥」做示範，這是財哥的粉絲團「柴犬財哥的廢柴日常」，歡迎大家追蹤嘿～

1.APP中有3種紅包模板。

▲▼自製紅包袋。

2.選一張喜歡的照片，這位就是財哥本汪，有點天然呆XD。

▲▼自製紅包袋。

3.開始進行摳圖工作，因為是放到模板內所以不需要全身（可以視自身情況調整）。

▲▼自製紅包袋。

4.加入財哥後長這樣，框框可以調整大小、左右相反。

▲▼自製紅包袋。

5.儲存之後按分享會跳到這個頁面。

▲▼自製紅包袋。

6.選第一個後會獲得一組序號或QR CODE，就可以到超商列印。

▲▼自製紅包袋。

7.大功告成！成品長這樣，因為還沒印財哥版本的，就先放之前印的啦！

▲▼自製紅包袋。

作者C，《ETtoday星光雲》編輯，一個喜歡講廢話的文字工人。以上言論為個人立場，與公司無關。ET論壇歡迎雲友更多參與，也歡迎網友發表高見，投稿請寄 editor@ettoday.net

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