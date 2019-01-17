媽媽幫化妝《黑澀會》玉兔變這樣！「驚人全臉完妝」100%紙紮人

記者李玟儀／綜合報導

網路上經常可見YouTuber或網紅找男朋友或是爸爸幫忙化妝的影片，因為男生比較不清楚女孩的化妝用品，但其實媽媽也不見得很明白，綜藝節目《麻辣天后傳》找來3對母女檔，看小優、玉兔、梁凱莉在媽媽的巧手下會變成什麼樣子。

▲玉兔媽媽幫玉兔化妝成品，左圖為平時妝容。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）



小優的媽媽平時沒有化妝習慣，在挑選刷具時，一度把腮紅刷當作是口紅刷，畫眼線時整隻手抖到不行，畫出來的線直接變成鋸齒狀，但重頭戲在後頭，小優媽媽把假睫毛黏反了，原本應該要往上翹，結果貼反變成倒插，直接變成窗簾掛在眼皮上，但小優媽媽全程走保守路線，因此完妝後還認得出是小優。

▲媽媽幫小優化妝的成果，下眼線在臥蠶，假睫毛黏反。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

凱莉的媽媽是3位媽媽中平時有在化妝的，但藝人上節目的妝和一般妝容還是有差，加上她一直覺得凱莉的眉毛話太粗，她真正開始動手時，果斷用遮瑕膏要試著蓋掉女兒眉毛，並用灰色眼影打造出煙熏妝的感覺，在三人中，她幫凱莉貼的假睫毛算是比較自然的，雖然和真睫毛中間有條縫隙，但巧妙地用眼線補滿。

▲凱莉媽媽畫出來的成果算是三人中比較自然的。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

最狂的莫過於玉兔的媽媽，從利菁在展示玉兔平時妝容照時，媽媽一直嫌棄沒有鼻樑、腮紅不夠紅，果然正式開始時第一件事就是打亮玉兔的鼻樑，玉兔媽媽美步驟的妝容都是下中本，眼線畫了1公分粗，整個眼皮有一半都是黑色眼線，眼影也是豪邁地塗，最後竟然出現漸層眼影。

▲玉兔妝容像安娜貝爾又像紙紮人。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

在假睫毛這部分，玉兔媽媽也是幫女兒貼豐厚型的，但重點還是在腮紅這部分，她一直覺得女兒腮紅不夠紅，因此她卯起來塗，刷的位置不只在顴骨，而是塗滿整個雙頰，時間到之前又多補了一點，玉兔臉紅到像猴子屁股，最後成品被虧像安娜貝爾，也像港片中會出現的紙紮人，配合經典鬼片《殭屍先生》的插曲《鬼新娘》竟然無違和。