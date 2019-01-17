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火箭少女「開全麥」！孟美岐實力hold場　楊超越一開口..又悲劇了

記者李玟儀／綜合報導

大陸女團「火箭少女101」從選秀節目《創造101》中脫穎而出，雖然有意校訪韓團走能歌善舞的路線，但出道至今的表演中，多數時間還是放伴唱帶為主，終於在日前的活動中「開全麥」，立刻掀起網友討論。

▲▼火箭少女終於開全麥。（圖／翻攝自微博）

▲孟美岐以第一名出道，開全麥難不倒她。（圖／翻攝自微博）

「火箭少女」出道後表演一直飽受爭議，和網友期待可以媲美韓團的程度有所落差，特別是對嘴更是戳中網友的點，認為如果表演都靠對嘴或是背景音樂很大聲，根本不算是真正的歌手，不過日前她們出席「2019潮音發布夜」，勇敢挑戰開全麥了！

▲▼火箭少女終於開全麥。（圖／翻攝自微博）

▲楊超越落拍、節奏有點跟不上，不過勇氣可嘉。（圖／翻攝自微博）

「火箭少女」中的孟美岐、吳宣儀都是經過南韓練習生訓練的，表演的功力一直都很扎實，因此即使是開全麥演唱，功力還算不差，Sunnee也是女團出身，加上從選秀開始就是以歌唱見長，穩定氣息、控場的能力也還算不錯，其他像段奧娟、李紫婷、紫寧等人也都有亮眼的表現，可惜美中不足的還是楊超越，在拍子、節奏部分還有進步的空間。

▲▼火箭少女終於開全麥。（圖／翻攝自微博）

▲孟美岐這場一樣是只穿襪子上台。（圖／翻攝自微博）

另外孟美岐因為腳受傷沒辦法穿鞋子的關係，在這場表演中依舊是只穿襪子上陣，但她的表演沒有因此偷工減料，走位完全不拖拉，舞蹈動作也依舊倒位，表現超敬業！

►火箭少女開全麥演唱

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