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金鍾國想戀愛..宋智孝主動告白！「歐巴這裡還有個人」RM全愣住

記者李玟儀／綜合報導

最新一集的《Running Man》開頭就是李光洙的戀情公開記者會，面對全員的逼問，他難得害羞得手足無措，一句話都說不出口。除了李光洙，成員也輪流報告近況，其中金鍾國（金鐘國）提到想結婚了，沒想到宋智孝竟然舉起手向他招手，主動的告白讓所有人瞬間呆掉。

▲▼宋智孝突如其來的告白。（圖／愛奇藝、翻攝自《Running Man》IG）

▲金鍾國想結婚了。（圖／愛奇藝）

42歲的金鍾國一直都有結婚計畫，可惜苦無適合對象，他希望如果明年戀情能開花結果的話，從今年就要開始談戀愛，他許願「今年一定談個戀愛」，但比起容易有負擔的相親，他希望能自然而然地和某個人認識進而交往。

▲▼宋智孝突如其來的告白。（圖／愛奇藝、翻攝自《Running Man》IG）

▲▼宋智孝突如其來的告白，其他成員愣住。（圖／愛奇藝）

▲▼宋智孝突如其來的告白。（圖／愛奇藝、翻攝自《Running Man》IG）

就在此時，坐在邊邊、一直沒有開口講話的宋智孝突然出聲，朝著金鍾國揮了輝右手：「歐巴，這裡還有個人。」面對這麼赤裸裸的告白，「RM」其他7名成員全部愣住，金鍾國不自覺笑出來，原來這是她在詮釋對方剛剛說的「自然」，結果反被吐槽：「一點也不自然！」

▲▼宋智孝突如其來的告白。（圖／愛奇藝、翻攝自《Running Man》IG）

▲宋智孝、金鍾國平時的互動很有愛。（圖／翻攝自《Running Man》IG）

雖然只是玩笑話，但宋智孝的舉動還是讓「懵鍾CP」粉絲興奮了一下。事實上宋智孝與金鍾國就像親兄妹一樣，在加入《RM》初期，她有過迷惘、無法適應的階段，多虧了金鍾國的鼓勵及安慰才撐過艱難的低潮，她感謝地說：「哥哥是很有義氣的男人，絕對不會放開你的手。」

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關鍵字

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