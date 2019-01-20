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吳姍儒主持尾牙..見到「她」激動腿軟！　台上圓夢直接要Line

記者李玟儀／綜合報導

藝人吳姍儒（Sandy）遺傳爸爸吳宗憲的好基因，反應靈敏、能言善道，在主持界漸漸闖出一片天，近來是尾牙季，她受邀到華泰電子擔任7000人尾牙的主持工作，第一次一個人hold場不免有點緊張，但最驚喜的還是遇到心目中最愛的歌后，看到的那秒她戲稱：「都腿軟快跪下去了。」

▲▼吳姍儒單人主持尾牙看到徐佳瑩變成小粉絲。（圖／翻攝自吳姍儒IG）

▲吳姍儒主持尾牙變成圓夢計畫。（圖／翻攝自吳姍儒IG）

Sandy主持經驗豐富，但第一次單人主持不免有點緊張，幸好員工們很熱情，讓整場活動順利完成。不過最讓她驚喜的是如願以償見到徐佳瑩，一見到偶像立刻化身小粉絲，在台上直接開口要Line，甚至激動到差點腿軟。Sandy事後在Instagram分享和徐佳瑩的合照，超級燦爛的笑容讓人隔著螢幕都能感受到她當晚的開心。

▲▼吳姍儒單人主持尾牙看到徐佳瑩變成小粉絲。（圖／翻攝自吳姍儒IG）

▲吳姍儒單人主持尾牙看到徐佳瑩變成小粉絲。（圖／翻攝自吳姍儒IG）

從出道以來工作滿檔的Sandy已經是新生代女主持人中的小天后，只是忙碌的生活讓健康亮起紅燈，她16日出席公益活動時提到前段時間身心狀況不平衡，為了調整狀態，在2018年底的時候向公司告假，推掉2、3個主持邀約，休息20天和好友到歐洲旅遊，休完長假後身體好轉許多，紅字都回歸正常。

不過被問是何病因，Sandy笑說：「說了就會變標題」，堅持不鬆口，除了主持工作，她還是老闆娘，今年尾牙也準備五星級飯店犒賞員工，年終預計每人約一個月起跳，大年初四就到澳門主持開工。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

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