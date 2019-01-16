隔13年大陸宣布翻拍《宮》！網列演員名單　鐵粉看傻：別毀經典

記者李玟儀／綜合報導

南韓經典電視劇作品《宮－野蠻王妃》開啟了很多人的追劇生涯，主角們包括尹恩惠、朱智勳、宋智孝、金楨勳也藉這部戲爆紅，時隔13年，如今有大陸的製作公司表示要翻拍成陸版，一宣布就引起熱烈討論。

▲經典韓劇《宮－野蠻王妃》是尹恩惠、朱智勳的電視代表作。（圖／翻攝自微博）

《宮》改編自漫畫，故事背景設定為南韓也像英國、日本一樣是君主立憲制，男主角李信是皇太子，女主角申采靜則是因為爺爺的遺言，而與皇太子結婚的平民王妃，男配角李律是皇位第二繼承人義城君，女配角閔孝琳則是夢想成為頂尖芭蕾舞家的舞者。

▲大陸將翻拍經典韓劇《宮－野蠻王妃》，網友評論。（圖／翻攝自微博）

近日大陸某製作公司的發布會上，宣布將翻拍《宮》、日劇《法醫女王》、泰劇《天生一對》等，消息一出火速吸引網友關心，但網友反應多為負面，不解為什麼要不斷翻拍：「中國沒有編劇了嗎？」特別是《宮》的故事背景是「君主立憲」，以大陸目前環境根本不可能，網友不看好地表示：「把中國寫成君主立憲？劇組完了。」

▲泰版《宮－野蠻王妃》。（圖／翻攝自臉書）

但是也有粉絲期待童年的經典被翻拍，甚至開出演員名單，提名沈月或是楊紫演出申采靜，而李信這個角色有網友認為鄧倫可以，至於溫暖但有點腹黑的李律，網友則認為馬天宇不錯，但不論名單有誰，《宮》的死忠粉絲都認為拍不出原劇的味道。目前上述翻拍劇都還在籌備階段，開拍日期、演員名單尚未公布。