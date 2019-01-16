佐藤健負債中三億樂透　隔天就被「日版貴婦奈奈」騙光

記者蕭采薇／綜合報導

佐藤健深陷負債驚喜中三億樂透，沒想到馬上被好友高橋一生騙光，捲款潛逃人間蒸發，簡直比貴婦奈奈還過分，陷入比悲傷更悲傷的處境。電影《億男》改編自《如果這世界貓消失了》原著作者川村元氣同名力作，從日本地下錢莊到摩洛哥沙漠，劇組不惜成本不論是壯闊的沙漠景觀或是紙鈔滿天飛的派對場景，都是兩位主角從影以來首次體驗，震撼印象讓高橋一生直說：「激動得好想哭！」

▲《億男》由佐藤健、高橋一生主演。（圖／傳影互動提供）



《億男》原著小說作者川村元氣號稱日本「票房奇蹟的幕後推手」，包括《告白》《你的名字》等等億萬大作都是由他一手操刀企劃，獨到眼光讓他深獲中島哲也、細田守等導演的青睞。他同時他也是超人氣小說作家，前作《如果這世界貓消失了》曾在日本創下140萬冊發行量！新作《億男》一推出就榮登當年「日本本屋大賞」入圍作品，書迷傳頌淚推「哭了！心痛卻也很療癒」、「忍不住一口氣看完！」

▲《億男》藤原龍也。（圖／傳影互動提供）

《億男》自小說出版後就備受粉絲期待，電影版不負眾望，找來《如果這世界貓消失了》《神劍闖江湖》億萬票房男星佐藤健，搭擋《四重奏》實力派演員高橋一生，於日本上映首週末就開出破1.5億日幣票房佳績，兩位男神直接晉升名副其實的「億男」。

▲《億男》澤尻英龍華。（圖／傳影互動提供）

除了兩大主角，導演大友啓史更大力網羅黑木華、澤尻英龍華、藤原龍也、北村一輝等日本一線演員共同演出深藏不漏的億萬富翁，一字排開各個都是主角級實力派巨星，黃金陣容讓粉絲大呼：「太耀眼！」就連演員也驚嘆於導演的號召力：「很少看到一部電影能找這麼多主演級的人！」實力派演員帶來的驚艷成果，讓佐藤健在第一次看完電影後激動分享：「這部片根本怪咖雲集阿！」直說眾星雲集互飆演技超過癮。

▲《億男》佐藤健。（圖／傳影互動提供）

魯蛇「一男」（佐藤健 飾）被失蹤的哥哥衝康，扛下三千萬巨債，就連妻子（黑木華 飾）都帶著女兒離開他，愁雲慘澹的日子因為中了三億頭獎一夕翻盤！為了避免暴富帶來的厄運，一男特別拜訪多年不見的富商同學「九十九」（高橋一生 飾）請教金錢之道，九十九不僅大方分享金錢觀，更帶他體驗揮金如土的極致豪奢！然而在如夢似幻的一天後，一男醒來卻發現九十九和三億元從此人間蒸發......為了奪回彩金，一男循線拜訪九十九的各種瘋狂日本富豪朋友，決心追到天涯海角也要討回屬於他的三億元。《億男》將於2月1日正式上映。

▲《億男》黑木華。（圖／傳影互動提供）