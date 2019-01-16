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36歲深田恭子演出「25歲鈍感女子」　凍齡美貌讓日網暴動了！

記者蕭采薇／綜合報導

由深田恭子、永山絢斗、橫濱流星、中村倫也所主演的浪漫純愛日劇《初戀那天所讀的故事》15日在日本首播，開出了8.6％的好成績。深田恭逆齡演出的「鈍感女子」春見順子因為太可愛，在日本的SNS也引發暴動，「深恭」也成為推特關鍵字第一名。

▲▼《初戀那天所讀的故事》深田恭子、永山絢斗、橫濱流星。（圖／KKTV提供）

▲《初戀那天所讀的故事》深田恭子逆齡演出。（圖／KKTV提供）

多次被日本男性票選為「最喜歡的身材」的深田恭子，即便已經36歲依舊保養得道，在《初戀那邊所讀的故事》中逆齡演25歲女性也絲毫不違和。她所飾演的女主角「春見順子」對周遭的人的情感相當遲鈍，對此深田恭子也笑說自己也是迷糊遲鈍性格，所以演起來蠻順利的，她的小迷糊個性也在日本的首映記者會顯露，因為緊張她不小心將劇名講錯，引來現場觀眾笑聲。

▲▼《初戀那天所讀的故事》深田恭子、永山絢斗、橫濱流星。（圖／KKTV提供）

▲《初戀那天所讀的故事》永山絢斗暗戀深田恭子。（圖／KKTV提供）

除了深田恭子，在劇中同時喜歡上女主角的三大型男永山絢斗、橫濱流星、中村倫也也是觀眾討論焦點。飾演17歲叛逆高中生的橫濱流星為此染了一頭粉紅色頭髮，但觀眾最愛的還是他吐舌頭的模樣。另外班導師中村倫也狂圈粉，帥氣的樣子讓許多網友直呼「我也想要被中村老師教到！」

▲▼《初戀那天所讀的故事》深田恭子、永山絢斗、橫濱流星。（圖／KKTV提供）

▲《初戀那天所讀的故事》橫濱流星演出叛逆學生。（圖／KKTV提供）

由日本人氣少女漫畫改編的《初戀那天所讀的故事》，描述一直是高材生的春見順子（深田恭子飾），因考東大失利開始走下坡，找工作、註冊婚戀網站帳號、交往等等也不斷失敗，最後成了一名對人生沒有期待的「鈍感」補習班講師，殊不知此時她的人生出現了三位性格迥異的男性，下定決心要考上東大的不良高中生由利匡平（橫濱流星飾）、匡平的班導師山下一真（中村倫也飾），以及暗戀著順子的表哥八雲雅志（永山絢斗飾）。突然接連來到的愛情，讓順子又驚又喜，帶來一部有笑有淚的愛情故事。《初戀那天所讀的故事》將於19日起於KKTV上架，每週六12點更新。

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深田恭子, 永山絢斗, 橫濱流星, 初戀那天所讀的故事

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