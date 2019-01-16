蔡昌憲唇語猜出「我要當爸了」爆哭！　空姐老婆報喜：一次就中

記者楊蕎綺／綜合報導

蔡昌憲和空姐女友穩交8年，退伍後在女友生日當天求婚，6月正式登記並在11月舉辦千人流水席，婚禮結束後他繼續埋首工作，沒想到才1個月時間，老婆某天突然要他玩「戴耳機猜字遊戲」，他沒起疑心，直到他順著講出「我要當爸比了」，才驚覺愛妻有孕了，當場紅了眼眶。

▲蔡昌憲一開始沒搞清楚「我要當爸比」這道題是什麼意思，後來才知道老婆是真的懷孕了。（圖／翻攝自蔡昌憲臉書）

蔡昌憲16日在臉書PO出一段影片，片中他戴著耳機，試圖猜出鏡頭後老婆出的題目，猜了快1分鐘才講出正確答案：「我要當爸比。」一開始他還沒搞清楚狀況，問：「什麼我要當爸比？」老婆笑說：「我懷孕啦。」他一聽到馬上紅了眼眶，不可置信地摀住嘴直問：「真的假的？」

直到看到兩條線的驗孕棒，蔡昌憲才知道自己真的要當爸了，老婆笑說「就那麼一次」，他也大笑回：「也太準了吧！」

▲蔡昌憲老婆笑說是「一次就中」。（圖／翻攝自蔡昌憲臉書）

蔡昌憲在遊戲之後載老婆去吃米粉，一路上眼淚掉不停，「是多麽期待妳/你的到來，沒想到這天這麼快就來了，我好感動！真的好感動。無法言喻的開心，雖然我什麼都還沒準備好，雖然我還想著可以多享受一下兩人的世界，但是想到有一個小菜包加入了我們的生活，這真的是近年來聽過最棒的消息，老婆我愛你，只希望寶寶健康長大！」

▲蔡昌憲去年將愛情長跑8年的空姐女友娶回家。（圖／群星瑞智提供）



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