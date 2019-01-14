子瑜最正神射手！　「連4年仙氣片」美到網友傻了

記者楊蕎綺／綜合報導

南韓女團TWICE成員子瑜自2016年出戰「偶像運動大會」射箭項目，便引起眾多網友關注，除了她穩健的表現外，充滿仙氣的射箭瞬間更是為粉絲津津樂道，此後她連3年參與射箭比賽，2019年也不例外，不過今年服裝升級，紅色披肩更有女神氣勢。

▲▼子瑜連4年參加射箭比賽。（圖／翻攝自Youtube／粉紅呆呆桃KPOP & TWICE）



有網友整理出子瑜自2016年開始至2018年中秋的「射箭錦集」，超仙氣質不僅讓粉絲看傻，幾度鏡頭帶到大特寫時，主持人也忍不住稱讚「真的很美」，且她不僅外型亮眼，姿勢標準、準度也有，除了第一次不小心箭打到長髮外，基本都能射出7分以上，讓粉絲不禁笑虧她是「被偶像職業耽誤的神射手。」

▲▼子瑜和隊友今年的服裝特別有女神氣勢。（圖／翻攝自TWICE官方臉書、影片取自@delta_trap推特，如遭刪除請見諒。）



2019年春節偶運會已完成錄製，子瑜同樣參加了射箭項目，不過比起往年以單純的運動服上場，今年她和隊友穿上紅色連衣裙和黑色皮靴，搭配披肩和掛在側身的箭筒，更有射箭女神的氣勢，據現場觀眾透露，她也連5箭射出9分以上的高分，表現超水準。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

