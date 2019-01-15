歐陽娜娜「沒公主病的千金」！　親眼看她包花、洗菜...網友服了

記者楊蕎綺／綜合報導

超級星二代歐陽娜娜2014年正式出道，短短4年已成為兩岸當紅炸子雞，年收入破億，還是時尚圈各大精品爭相邀請的代言人，年僅18歲的她其實從小衣食無缺，但對自己要求甚高，也不怕辛苦，日前在綜藝節目《小姐姐的花店》中，無論包花還是做飯，事事親力親為，讓不少網友大讚她是「沒有公主病的千金」。

▲▼歐陽娜娜認真、不怕苦的性格圈到不少粉絲。（圖／翻攝自微博）



歐陽娜娜是《小姐姐的花店》固定嘉賓之一，在近幾集中，她在店裡親手學包花、面對客人，休息時間也首度「當大廚」煎牛排、做醬汁，做牛做馬沒有怨言。她坦承自己性格固執且追求完美，覺得不夠好就會自己生悶氣，然後暗自決心「一定要做到好」，即使進展有點緩慢，但一定嚴格要求自己。

▲歐陽娜娜決定做一件事，就會盡可能追求完美。（圖／翻攝自歐陽娜娜IG）



事實上，從歐陽娜娜對待事業和學業的態度便可略知一二，無論外界說法，一但決定了，就專心、專注面對，將當下那條路走得無愧於心。雖然她遠赴美國波士頓伯克利音樂學院念書後，大大減少演藝工作，不過近幾集播出的節目中，她親力親為的模樣圈到不少粉絲，「本來以為歐陽娜娜那個家境出來的女孩子會很嬌氣，什麼都不會做，結果還真的挺有能力。」