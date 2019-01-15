硬娶初戀「錯過爸最後一面」！富二代男星「半年就離婚」：其實只是性愛滿足

記者楊蕎綺／綜合報導

香港國寶級演員吳耀漢是港片中常見的熟面孔，在劇中大多演甘草角色的他，實際上是富二代出身，媽媽是父親吳海霖的二房太太，母親死後他在家歸大媽管，卻從沒感覺到母愛或其他手足之情，15歲就隻身到英國留學，19歲時不顧爸爸反對，堅持和一名洋妞結婚，沒想到會因此錯過父親的最後一面。

▲吳耀漢多演出甘草角色，但現實生活中是個富二代出身。（圖／翻攝自網路）



吳耀漢受香港《蘋果日報》訪問時坦言，19歲時和一位洋妞陷入熱戀，對方是他的初戀，當時他覺得絕對是遇見真命天女了，不顧父親反對，堅持要將初戀娶進門，爸爸氣到切斷所有金援，他也不認輸，四處打工養活自己。

▲吳耀漢不顧反對和初戀結婚，結果半年就離婚，現在和英國老婆Susan相守超過半世紀，帥兒吳嘉龍也繼承衣缽進入演藝圈。（圖／翻攝自吳嘉龍IG）



後來父親語氣放軟，表明希望吳耀漢回香港幫忙打理家業，但他自己面子放不下，也不願和初戀分開，但這段以為會持續一輩子的婚姻，僅短短半年就結束，「初戀嘛！其實只是性愛滿足，不是真正的愛情……，現在才明白老爸反對，是老人家的智慧。」可惜在他頓悟時已來不及，爸爸在這段期間病重離世，當時他連一張回港的單程機票都買不起，沒能見到父親最後一面，也成為他一生的遺憾。