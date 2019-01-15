ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

黃曉明墊超高？　他一脫鞋「光腳形狀曝光」...粉絲再也笑不出來

記者楊蕎綺／綜合報導

藝人的真實身高一直是許多網友好奇的部分，像黃曉明、Angelababy的實際身高始終被討論，日前他出席「微博之夜2018」，與劉燁、郎朗等人合照時，被網友抓出鞋子腳背部分弧度異常，懷疑是他鞋墊墊太高、180公分身高全是靠鞋墊，他15日大方脫鞋回應此事，真正原因讓粉絲相當心疼。

黃曉明回應鞋墊。（圖／翻攝自微博）

▲黃曉明腳背異常隆起，被懷疑是鞋墊墊太高。（圖／翻攝自微博）

黃曉明回應鞋墊。（圖／翻攝自微博）

▲▼黃曉明天生腳背高，加上先前事故造成組織增生，導致腳面凸起一塊。（圖／翻攝自黃曉明微博）

黃曉明回應鞋墊。（圖／翻攝自微博）

黃曉明15日在微博上透露，自己的左腳天生腳背就高，拍攝電影《白髮魔女傳之明月天國》時，又發生從鋼絲沒吊好，從3公尺高樓墜地的事故，當時他腳趾粉碎性骨折，骨頭長回來了，但組織增生導致腳背「高上加高」，大部分的鞋都無法合腳，穿得很痛苦。

▲▼黃曉明。（圖／翻攝自微博／黃曉明）

▲▼黃曉明拍攝《電影《白髮魔女傳之明月天國》時，發生墜地意外，導致左腳腳趾骨折。（圖／翻攝自微博）

黃曉明回應鞋墊。（圖／翻攝自微博）

由於黃曉明官方資料上記錄身高為180公分，卻屢次被網友抓包和其他同樣身高的藝人相比明顯略矮，遭懷疑資料灌水，也常常被網友拿來虧，不過此次本人公開原因，讓粉絲看了很心疼，「看到有人說黃先生為了身高很拼...理解這是善意的玩笑，因為當年的事可能很多人都不知道…現在腳背已經無法恢復原狀，感恩善意多一些。」

高雄轎車左轉突「掉進大坑洞」　驚險瞬間曝光！網傻眼：太誇張

推薦閱讀

SJ東海合照小9歲的他　網暴動「你們認識？！」1小時吸32萬讚

曹西平準備跳30層樓！　10年助理「臨終遺言」拉住他

子瑜最正神射手！　「連4年仙氣片」美到網友傻了

BTOB李昌燮入伍！　粉絲擠爆IG留言送行

17歲小模高清無碼照外流！　竟是名媛媽「主動提供」

神話Eric、JunJin街頭互飆髒話、揪衣領！　隊友趕到勸架「民眾全程目賭」

艾薇兒「卸掉眼線」太仙！　淡妝現身美到上熱搜

阿滴穿滴妹洋裝！　「黑絲長腿」比妹還正

梅根爆2個月逼走3人！　皇室助理「哭著離開」...17年秘書也放手

黑人調皮動兒子4歲生日禮物！　飛飛「激烈抗議」原因超暖心

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

孫安佐4天破百萬變宅王！　回台消失30天「狄鶯終於出聲」

《皓鑭傳》終於來了「首播日」曝光！　半個《延禧》回歸

吳宗憲名車「停地下室被撞爛」傻眼！　砰一聲30萬飛了…揪出他惹禍

沈玉琳老婆「胸部發現硬塊」按了會痛！　醫疑罹乳癌…當場崩潰

兒子過動症發作「像搖頭娃」地上打滾！　高山峰每天陪走3km上學

艾薇兒「卸掉眼線」太仙！　淡妝現身美到上熱搜

《玩很大》認了「放水KID」！　3次道歉還原真相：接受黑隊任何請求

隋棠：生小孩會上癮！　「3年連3胎」產後1個月吐心聲

白冰冰問「死過女兒嗎」　A濫：我全家都死了好了！

子瑜回台影片曝光！　「愛犬趴這裡」網一看全歪樓：噴鼻血了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

黃曉明, 鞋墊

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 小亨堡手做「小火車蛋糕」慶飛翔生日　藏驚人細節…網友全跪了！
  2. Lisa遭種族歧視　BamBam也說話了：時間會證明她的好
  3. 《家有仙妻》隔27年翻拍鬧雙胞！原創伍宗德怒：拿我的老婆一賣再賣
  4. 美國要改編韓劇《大力女》　找《玩命關頭》格鬥選手女演員
  5. 黃曉明墊超高？　他一脫鞋「光腳形狀曝光」...粉絲再也笑不出來
  6. 零下2度！女團成員「薄紗透肉色內褲」　Red Velvet也被冷到傻眼
  7. 張彬彬演過賈靜雯兒子！　幕後老師是她…網驚認「台灣喜劇精靈」
  8. 企鵝妹半夜發「英中韓3語公告」　解釋淚崩內幕：講了非常惡毒的話
  9. 小禎聽到「丁春霆」立馬報告旅遊團名單　賊笑：該使用暴力
  10. 袁詠琳車內擁吻周孝安！鄒承恩睽違10年為她「變劈腿渣男」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366