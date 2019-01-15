黃曉明墊超高？　他一脫鞋「光腳形狀曝光」...粉絲再也笑不出來

記者楊蕎綺／綜合報導

藝人的真實身高一直是許多網友好奇的部分，像黃曉明、Angelababy的實際身高始終被討論，日前他出席「微博之夜2018」，與劉燁、郎朗等人合照時，被網友抓出鞋子腳背部分弧度異常，懷疑是他鞋墊墊太高、180公分身高全是靠鞋墊，他15日大方脫鞋回應此事，真正原因讓粉絲相當心疼。

▲黃曉明腳背異常隆起，被懷疑是鞋墊墊太高。（圖／翻攝自微博）



▲▼黃曉明天生腳背高，加上先前事故造成組織增生，導致腳面凸起一塊。（圖／翻攝自黃曉明微博）



黃曉明15日在微博上透露，自己的左腳天生腳背就高，拍攝電影《白髮魔女傳之明月天國》時，又發生從鋼絲沒吊好，從3公尺高樓墜地的事故，當時他腳趾粉碎性骨折，骨頭長回來了，但組織增生導致腳背「高上加高」，大部分的鞋都無法合腳，穿得很痛苦。

▲▼黃曉明拍攝《電影《白髮魔女傳之明月天國》時，發生墜地意外，導致左腳腳趾骨折。（圖／翻攝自微博）



由於黃曉明官方資料上記錄身高為180公分，卻屢次被網友抓包和其他同樣身高的藝人相比明顯略矮，遭懷疑資料灌水，也常常被網友拿來虧，不過此次本人公開原因，讓粉絲看了很心疼，「看到有人說黃先生為了身高很拼...理解這是善意的玩笑，因為當年的事可能很多人都不知道…現在腳背已經無法恢復原狀，感恩善意多一些。」