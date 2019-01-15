ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

首爾霧霾「天空像黑白電視」！　韓女星帶2孩嚇傻：要我們怎麼活

記者楊蕎綺／綜合報導

南韓空氣汙染問題越來越嚴重，繼2018年初空汙指數創新高後，13日起「懸浮粒子」開始佈滿首爾市及附近區域，14日PM2.5濃度便高達151微克／每立方公尺，是正常數值的5倍，有當地人形容，嚴重霧霾讓天空看起來像是「黑白電視」，民眾人人自危，韓女星金佳嬿也忍不住發聲直說：「太恐怖！」

▲南韓霧霾嚴重，實施地鐵免費。（圖／達志影像）

▲▼南韓近年空汙問題日漸嚴重，民眾人人自危。（圖／達志影像、CFP）

▲▼11月5～6日南韓首爾霧霾（圖／CFP）

▲▼11月4～5日南韓首爾霧霾，不見N首爾塔（圖／CFP）

▲N首爾塔在遠處「被消失」。（圖／CFP）

首爾及南韓多個城市已連續4天壟罩在嚴重霧霾下，眼前一片霧濛濛、伸手不見五指，有當地人形容天空就像是「黑白電視」，民眾被勸導沒事別出門，必須離家的上班族則是戴著口罩自救，就怕每一口呼吸都是在自殺。

金佳嬿擔心嚴重霧霾。（圖／翻攝自金佳嬿IG）

▲金佳嬿擔心空氣品質會危害兩個孩子的健康。（圖／翻攝自金佳嬿IG）

女星金佳嬿（김가연）是兩個孩子的媽，她15日忍不住在Instagram上表示，在她小時候，就算吸到沙塵也還能健康長大，但現在空汙問題嚴重，「身為一位有年幼孩子的家長，空氣的品質真的很令人苦惱，不是春季短暫的霧霾或黃沙，而是四季都如此的話，我們該怎麼活啊？」最後也hashtag「被奪走的明朗藍天」，PO文讓許多韓網友看了很有感觸。

高雄轎車左轉突「掉進大坑洞」　驚險瞬間曝光！網傻眼：太誇張

推薦閱讀

BTOB李昌燮入伍！　粉絲擠爆IG留言送行

曹西平準備跳30層樓！　10年助理「臨終遺言」拉住他

神話Eric、JunJin街頭互飆髒話、揪衣領！　隊友趕到勸架「民眾全程目賭」

17歲小模高清無碼照外流！　竟是名媛媽「主動提供」

SJ東海合照小9歲的他　網暴動「你們認識？！」1小時吸32萬讚

黑人調皮動兒子4歲生日禮物！　飛飛「激烈抗議」原因超暖心

子瑜最正神射手！　「連4年仙氣片」美到網友傻了

梅根爆2個月逼走3人！　皇室助理「哭著離開」...17年秘書也放手

艾薇兒「卸掉眼線」太仙！　淡妝現身美到上熱搜

阿滴穿滴妹洋裝！　「黑絲長腿」比妹還正

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

孫安佐4天破百萬變宅王！　回台消失30天「狄鶯終於出聲」

《皓鑭傳》終於來了「首播日」曝光！　半個《延禧》回歸

兒子過動症發作「像搖頭娃」地上打滾！　高山峰每天陪走3km上學

吳宗憲名車「停地下室被撞爛」傻眼！　砰一聲30萬飛了…揪出他惹禍

沈玉琳老婆「胸部發現硬塊」按了會痛！　醫疑罹乳癌…當場崩潰

《玩很大》認了「放水KID」！　3次道歉還原真相：接受黑隊任何請求

艾薇兒「卸掉眼線」太仙！　淡妝現身美到上熱搜

酸民臭嘴罵Lisa「泰國來賺的！」　Jennie台上霸氣嗆聲護姐妹

劉至翰認了「與老婆決定離婚」！　5年婚姻破局…密會台大嫩妹

白冰冰問「死過女兒嗎」　A濫：我全家都死了好了！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

首爾, 霧霾, 懸浮粒子

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 8歲NeiNei芭蕾舞考試「學霸成績」出爐　吳尊女兒劈一字馬露大長腿！
  2. 贈獎／《瘋狂電視台》進軍賀歲片！ 歐漢聲睽違多年回歸大螢幕
  3. 1個月前牽手參加公祭…劉至翰驚爆談離婚已半年
  4. 肉圓爸勾家暴惡夢！2歲女一叫媽被打60下…女主播揭「不敢反抗」主因
  5. 棉花糖女孩結婚了！　甜吻《小鬼大間諜》童星…婚禮畫面曝光
  6. 高盟傑爆出仲介藝人賣淫　氣發毒誓：出去被車撞死！
  7. 私生飯緊跟噁PO「好香、我一直摸他」　防彈SUGA氣到拿手機反拍
  8. 星爵「5克拉求婚戒」價值曝光！　前妻送祝福
  9. 林隆璇26年公司將交棒！　24歲兒先當兵...退伍後學當老闆
  10. 劉至翰1個月前才放閃！　青光眼住院「老婆死守病床」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366