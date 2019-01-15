首爾霧霾「天空像黑白電視」！　韓女星帶2孩嚇傻：要我們怎麼活

記者楊蕎綺／綜合報導

南韓空氣汙染問題越來越嚴重，繼2018年初空汙指數創新高後，13日起「懸浮粒子」開始佈滿首爾市及附近區域，14日PM2.5濃度便高達151微克／每立方公尺，是正常數值的5倍，有當地人形容，嚴重霧霾讓天空看起來像是「黑白電視」，民眾人人自危，韓女星金佳嬿也忍不住發聲直說：「太恐怖！」

▲▼南韓近年空汙問題日漸嚴重，民眾人人自危。（圖／達志影像、CFP）



▲N首爾塔在遠處「被消失」。（圖／CFP）



首爾及南韓多個城市已連續4天壟罩在嚴重霧霾下，眼前一片霧濛濛、伸手不見五指，有當地人形容天空就像是「黑白電視」，民眾被勸導沒事別出門，必須離家的上班族則是戴著口罩自救，就怕每一口呼吸都是在自殺。

▲金佳嬿擔心空氣品質會危害兩個孩子的健康。（圖／翻攝自金佳嬿IG）



女星金佳嬿（김가연）是兩個孩子的媽，她15日忍不住在Instagram上表示，在她小時候，就算吸到沙塵也還能健康長大，但現在空汙問題嚴重，「身為一位有年幼孩子的家長，空氣的品質真的很令人苦惱，不是春季短暫的霧霾或黃沙，而是四季都如此的話，我們該怎麼活啊？」最後也hashtag「被奪走的明朗藍天」，PO文讓許多韓網友看了很有感觸。