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神話Eric、JunJin街頭互飆髒話、揪衣領！　隊友趕到勸架「民眾全程目賭」

記者楊蕎綺／綜合報導

南韓元祖偶像團體「神話」出道20年從未有過不和說，不過日前有網友爆料，在街頭目擊隊長Eric（文晸赫）和團員JunJin在街上大吵，互罵髒話甚至抓對方衣領，吵到最後金炯完趕來勸假才結束，原本這只被認為是「網友作夢」，沒想到金炯完證實這件事「是真的」。

Eric跟JunJin在街上大吵，金炯完出面勸架。（圖／翻攝自神話官方臉書）

▲JunJin和Eric在路邊攤大吵、互揪衣領被網友目擊。（圖／翻攝自神話官方臉書）

韓網日前有人表示，在一家路邊攤裡目擊Eric和JunJin大吵，不但互罵髒話，炒到最後還互抓衣領，眼看就快要打起來，結果接下來的動作竟是打電話，隔沒多久金炯完趕到現場，兩個人看到隊友來了，一股腦地向金炯完告狀、都說是對方做錯了。

Eric跟JunJin在街上大吵，金炯完出面勸架。（圖／翻攝自神話官方臉書）

▲▼JunJin和Eric把金炯完叫來訴苦兼勸架。（圖／翻攝自神話官方臉書）

Eric跟JunJin在街上大吵，金炯完出面勸架。（圖／翻攝自神話官方臉書）

經金炯完一番勸說，Eric和JunJin邊喝酒也邊和好了，Eric叫JunJin改一改頂撞的習慣，JunJin要大哥行為別再這麼幼稚，而趕來勸架的和事佬金炯完則是拜託兩位隊友「以後吵架不要再把我叫來！」

Eric跟JunJin在街上大吵，金炯完出面勸架。（圖／翻攝自韓網）

▲金炯完證實確有此事。（圖／翻攝自臉書）

原本這一段被粉絲以為只是奇聞軼事，但有網友真的太好奇，向金炯完詢問「是不是真的」，沒想到金炯完親自回覆：「在論峴站附近的時候吧…應該是。」直接證實這件事是真的，讓粉絲和網友笑翻：「這幾位哥還是青春期啊」、「沒想到是真的！」

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神話, Eric, JunJin, 金烔完

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