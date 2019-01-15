兒子過動症發作「像搖頭娃」地上打滾！　高山峰每天陪走3km上學

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藝人高山峰的兒子恩恩未滿3歲就發現有語言障礙，帶去給治療師診治後，又發現有過動傾向，聽醫生說足量的運動可以改善症狀，於是他無論晴雨，每天帶著兒子走3公里到學校，到了之後再走校內操場4圈至8圈，年幼的兒子忍不住撒嬌：「爸，我沒有過動症了。」也沒有讓他動搖。

▲高山峰為了讓恩恩有足夠運動量，每天陪兒子走路上學再繞操場。（圖／翻攝自高山峰臉書）



據《蘋果日報》報導，高山峰聽到醫生說足量運動可以緩解過動症狀，於是每天陪恩恩走路上學，7點從家裡出發走3公里到學校，進校門後再走4圈到8圈操場，無論晴天下雨天都照樣走，某天兒子忍不住撒嬌說：「爸，我沒有過動症了。」他沒有因此心軟放棄，只回答：「你可不可以幫我想一下，我還要走回家。」就這樣堅持了一個學期，最後恩恩用走的回家可以比搭公車回家還快。

事實上，高山峰夫妻對要不要讓恩恩用藥掙扎許久，他說兒子如果沒有吃藥，就會無法控制地跑來跑去，整個人像搖頭娃娃一樣，他知道在外人看來，會覺得小朋友是無理取鬧，「可是我們是他爸媽，知道他控制不了自己，會在地上打滾，好像得了羊癲瘋，看了好像覺得不跟我活在同個世界。」

▲恩恩在6歲那年突然跟爸爸媽媽道謝，謝謝父母讓他吃藥。（圖／翻攝自高山峰臉書）



考量到小朋友要和學會和同儕相處，高山峰決定讓孩子吃藥，兒子約從小學一年級服藥，約每隔1個月要回診一次，目前已持續1年，除了吃藥之外，所有含糖飲料、糖類也都嚴格禁止。恩恩約6歲時，突然對著高山峰和老婆說：「謝謝你們給我吃藥……，我如果沒有吃藥，我根本沒有辦法學習，沒有辦法聽清楚老師跟我講什麼，同學根本把我當怪人。」

▲高山峰不求兒子變什麼偉人，只希望兒子不要被排擠、不要被霸凌。（圖／翻攝自高山峰臉書）



有人說，有過動症傾向的都是某方面的天才，不過高山峰坦言，不期待兒子是什麼天才，或是以後會做出什麼多偉大的事業，只求現階段的恩恩不被排擠、不被霸凌，這是身為一個父親最大的期望。