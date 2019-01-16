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台灣Siri小姐是她！　藏6年曝光...朋友興奮狂問：妳會繞口令嗎？

娛樂中心／綜合報導

手機裡的人工智慧助理Siri有許多功能，甚至能陪手機主人聊天，但鮮少人知道這位「Siri小姐」的真面目，台灣首代Siri小姐就是資深配音員盧怡君，2012年錄製語句時，她根本不知道是要錄給Apple的，直到iPhone 4S上市，朋友拿著有中文版錄音的手機給她聽，她才知道自己成為陪伴果粉的「Siri小姐」。

台灣首代siri小姐盧怡君。（圖／翻攝自「嘿Siri」粉絲專頁）

▲▼盧怡君是首代中文Siri小姐，藏了6年才公開真面目。（圖／翻攝自「嘿Siri」粉絲專頁）

台灣首代siri小姐盧怡君。（圖／翻攝自「嘿Siri」粉絲專頁）

據《蘋果日報》報導，盧怡君接下這份工作時，從頭到尾都不知道是要拿來當Siri的，只知道案主是國外客戶，自2012年起簽約5年，期間所有配音內容和用途都嚴禁外流，合約規定1個月內要錄製完成，但都是一到錄音室才會拿到稿，無法事前練習，NG太多次就會拖到錄製，對讀稿能力是一大考驗。

台灣首代siri小姐盧怡君。（圖／翻攝自「時兆文化」粉絲專頁）

▲盧怡君一個月內錄下超過10萬字。（圖／翻攝自「時兆文化」粉絲專頁）

這1個月內，盧怡君錄了超過10萬字，平時大多錄製商業廣告那樣活潑、高亢的聲音，但錄Siri首要重點就是「淡定」，即便語句是「我很興奮」，語調和音色也不能有太多起伏。

2012年iPhone 4S搭載中文版Siri後，不少親友一聽就知是盧怡君的聲音，紛紛拿手機詢問是不是她本人，才知道自己成了「Siri小姐」，她笑說此後有朋友遇見她就喊「Hi Siri」，或是笑問：「你會繞口令嗎？」、「講笑話給我聽好嗎？」

台灣首代siri小姐盧怡君。（圖／翻攝自「嘿Siri」粉絲專頁）

▲盧怡君配音超過24年，從沒感覺職業倦怠。（圖／翻攝自「嘿Siri」粉絲專頁）

盧怡君是專業的配音員，許多電視、網路廣告都是她的作品，最早捷運加值機：「請插入紙鈔。」也是她的聲音，配音超過24年，她卻從來沒有過職業倦怠，每接到一份稿子，就像轉換成另一個角色，「真的很精彩，很享受。」

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關鍵字

Siri小姐, Siri, 盧怡君, 配音

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