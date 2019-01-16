「一對一私聊」尺度無極限！　辣模直播主把這變18禁天堂

圖文／鏡週刊

台灣直播App百家爭鳴，不只YouTube、Facebook，還有Liveme、浪Live與17直播等，裡頭人氣超夯的直播主一個月可賺上百萬元。號稱「一對一私聊」的SWAG淪為十八禁天堂，不少女孩為了賺更多錢，先放上性感照片引誘粉絲付費「看更多」，包括洗澡、愛撫、露三點等尺度都有價可詢，甚至可約出來見面交易上床。

▲SWAG私聊也需付費，雪碧就曾直接表明：「想私訊直接載SWAG。」



陳香菱之外，G奶辣模辛尤里除了近期的「奶擺桌上」、吞吐熱狗，也曾「拿酒瓶插下體自慰」的影片，被網紅T妹在網路公審，批評她將交友平台變成「 A片大本營」。但作風火辣的辛尤里反嗆：「我對不起大家，拿酒瓶塞下面居然沒露點，而且是假動作，結果大家狂傳，讓大家失望了。」辛尤里還加碼說自己玩什麼都超變態，完全不在意別人怎麼說。

另一位E奶辣模羽沫，也曾因為和另名直播主在SWAG競爭排名發生嫌隙，在網路上留言指對方是「高級妓女」被告上法庭，最後雖獲不起訴，卻因被拍素顏出庭照片，與她平常的美豔判若兩人，引起網友一陣討論。





▲雪碧曾傳出仲介直播主與網紅到新加坡賺外快，陳香菱（左三）也曾出現在其中。

SWAG雖號稱是各年齡層觀看的平台，卻成了正妹賣弄身材賺錢的地方。男網友點評，與其看直播主唱歌聊天，奉獻再多也摸不到小手，相較SWAG的「CP值」高，可看全裸、愛撫與性愛影片，甚至還有機會私約，已然成了現下本島的新興情色經濟。其實對岸也有類似案例，之前古早選秀節目《超級偶像》出身、瓊瑤欽點演出《新還珠格格》的美籍藝人潘傑明（班傑明）也靠當付費成人頻道網紅、拍攝性愛短片賺錢。